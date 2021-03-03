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Елена Зеленская вышла в свет в белоснежном образе (фото)

Автор: Анна Киселева

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с участницами проекта "СВОЯ" – 13 женщинами разного этнического происхождения, живущих и реализующихся в Украине. Для выхода она выбрала изысканный белый костюм, которым подчеркнула фигуру.

Фото со встречи первая леди опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Для встречи первая леди подобрала сдержанный костюм белого цвета в деловом стиле. Брюки прямого покроя она соединила с топом в тон и элегантным приталенным жакетом с широкими полами. Look Елена Зеленская довершила черными туфлями на невысоком каблуке, лаконичными золотыми серьгами и черно-белым платком.

Елена Зеленская поразила белым нарядом (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На встрече Елена Зеленская с участницами проекта обсудила важность положительного освещения культурного многообразия и толерантности в обществе.

"Идея проекта показалась мне настолько важной и "на часі", что я захотела встретиться с его героинями. Мне были интересны их личные истории, которые являются отражением того, как живут и чувствуют себя люди разного этнического происхождения в Украине", – рассказывает первая леди.

Музой проекта стала 13-летняя школьница с африканскими корнями, которая "нашла в себе силы и мужество не только с пониманием относиться к различным, не всегда приятным реакциям людей, но и вдохновить женщин объединиться вокруг идеи освещения культурного многообразия и толерантности в обществе".

"Мне очень импонирует, что участницы проекту выбрали красоту и моду как свой путь привлечения внимания к мультикультурности украинского общества. СВОЯ – это о лидерстве, о голосе украинок и важности толерантности в обществе", – отметила Елена Зеленская.

Образы Зеленской

Первую леди можно смело считать обожательницей белых костюмов. Она часто появляется на публике в одежде белого цвета.

Елена Зеленская носит белое (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Даже на инаугурацию своего супруга в 2019 году она выбрала белый костюм с юбкой.

Елена Зеленская на инаугурации 20 мая 2019 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что ранее Елена Зеленская рассказала о встрече с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская честно рассказала, как изменился ее муж.

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Новости Украины Елена Зеленская
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