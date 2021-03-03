Олена Зеленська вийшла у світ в білосніжному образі (фото)

Для зустрічі перша леді підібрала стриманий костюм білого кольору в діловому стилі. Брюки прямого покрою вона поєднала з топом в тон і елегантним приталеним жакетом з широкими полами. Look Олена Зеленська довершила чорними туфлями на невисокому каблуці, лаконічними золотими сережками та чорно-білою хусткою.

Олена Зеленська вразила білим вбранням (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На зустрічі Олена Зеленська з учасницями проєкту обговорила важливість позитивного висвітлення культурного розмаїття та толерантності у суспільстві.

"Ідея проєкту здалася мені настільки важливою та "на часі", що я захотіла зустрітися з його героїнями. Мені були цікаві їхні особисті історії, які є відображенням того, як живуть та почуваються люди різного етнічного походження в Україні", – розповідає перша леді.

Музою проєкту стала 13-річна школярка з африканським корінням, яка "знайшла в собі сили та мужність не тільки з розумінням ставитися до різних, не завжди приємних реакцій людей, а й надихнути жінок об'єднатися навколо ідеї освітлення культурного розмаїття та толерантності у суспільстві".

"Мені дуже імпонує, що учасниці проєкту обрали красу та моду як свій шлях привернення уваги до мультикультурності українського суспільства. "СВОЯ" – це про лідерство, про голос українок та важливість толерантності у суспільстві", – зазначила Олена Зеленська.

Образи Зеленської

Першу леді можна сміливо вважати обожнювачем білих костюмів. Вона часто з'являється на публіці в одязі білого кольору.

Олена Зеленська носить біле (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Навіть на інавгурацію свого чоловіка у 2019 році вона вибрала білий костюм зі спідницею.

Олена Зеленська на інавгурації 20 травня 2019 року (фото: instagram.com/olenazelenska_official)