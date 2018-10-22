ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Діти ночі. Андрогін": як пройшла прем'єра балету за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова

Lite » Дозвілля 22.10.2018 - 22:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Про те, як пройшов показ довгоочікуваного постановки в Національній опері України, - в матеріалі LITE

19 і 20 жовтня у Національній опері України відбулась довгоочікувана прем'єра другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" у виконанні зіркового дуету Олександра Стоянова і Катерини Кухар.

&quot;Діти ночі. Андрогін&quot;: як пройшла прем'єра балету за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова

Олександр Стоянов і Катерина Кухар (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Безсумнівно, в нових ролях легка Катерина і літаючий на сцені Олександр прекрасні, зал буквально оживав з кожним їхнім виходом на сцену.

 

У Києві відбулася прем'єра другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Зазначимо, що балет створений хореографом і артистом Staatsbalett Berlin Олександром Абдукарімовим, який у другий прем'єрний день танцював одну з головних партій - Провидця. Балет одночасно сучасний і класичний, без підробок під Петіпа або Ноймайєра, а зі своїм особливим почерком і з глибоким змістом.

Виставу створено за мотивами грецької легенди про Андрогінів. При цьому доля міфічних істот розкрита за допомогою пластики вперше, раніше цієї теми в балеті ніхто не піднімав.

Постановка "Діти ночі" - нове дихання в сучасній українській хореографії. Талановиті і сміливі артисти зважилися на експеримент, і у них вийшло розповісти красиву легенду майстерно, до мурашок по шкірі. Глядачі два дні аплодували стоячи, кричали "браво".

До речі, серед публічних персон можна було зустріти і селебріті, і бізнесменів, і міністрів: Ахтема Сейтаблаєва, Катерину Сільченко, Ольгу Фреймут, Ігоря Ласточкіна, Іллону Гвоздьову, Монро, Анастасію Даугуле, Вікторію Смеюху, Нелю Шовкопляс, Євгена Нищука, Геннадія Зубка та багатьох інших.

 

Зірки відвідали прем'єру другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Додамо, що після Києва побачать постановку й інші українські міста: Одеса, Полтава, Суми, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Житомир.

Нагадаємо, що нещодавно популярна українська прима-балерина зізналася, чого боїться найбільше.

Тим часом в мережі досі обговорюють "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці Спорту.

Новини України балет Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся