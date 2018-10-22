"Діти ночі. Андрогін": як пройшла прем'єра балету за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова

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Про те, як пройшов показ довгоочікуваного постановки в Національній опері України, - в матеріалі LITE

19 і 20 жовтня у Національній опері України відбулась довгоочікувана прем'єра другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" у виконанні зіркового дуету Олександра Стоянова і Катерини Кухар.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Безсумнівно, в нових ролях легка Катерина і літаючий на сцені Олександр прекрасні, зал буквально оживав з кожним їхнім виходом на сцену.

У Києві відбулася прем'єра другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Зазначимо, що балет створений хореографом і артистом Staatsbalett Berlin Олександром Абдукарімовим, який у другий прем'єрний день танцював одну з головних партій - Провидця. Балет одночасно сучасний і класичний, без підробок під Петіпа або Ноймайєра, а зі своїм особливим почерком і з глибоким змістом.

Виставу створено за мотивами грецької легенди про Андрогінів. При цьому доля міфічних істот розкрита за допомогою пластики вперше, раніше цієї теми в балеті ніхто не піднімав.

Постановка "Діти ночі" - нове дихання в сучасній українській хореографії. Талановиті і сміливі артисти зважилися на експеримент, і у них вийшло розповісти красиву легенду майстерно, до мурашок по шкірі. Глядачі два дні аплодували стоячи, кричали "браво".

До речі, серед публічних персон можна було зустріти і селебріті, і бізнесменів, і міністрів: Ахтема Сейтаблаєва, Катерину Сільченко, Ольгу Фреймут, Ігоря Ласточкіна, Іллону Гвоздьову, Монро, Анастасію Даугуле, Вікторію Смеюху, Нелю Шовкопляс, Євгена Нищука, Геннадія Зубка та багатьох інших.

Зірки відвідали прем'єру другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" (фото: прес-служба / Ліда Тропман і Ксенія Орлова)

Додамо, що після Києва побачать постановку й інші українські міста: Одеса, Полтава, Суми, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Житомир.

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