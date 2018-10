Що робити в Києві в листопаді: гід по головним подіям

Колаж РБК-Україна

Найцікавіші події листопада для яскравих емоцій - у добірці РБК-LITE

Попереду листопад, і цього місяця на нас чекає безліч яскравих подій, у переліку яких можна розгубитися. А розгубившись, не дивно пропустити щось цікаве, щось таке, чого б ви точно пропускати не хотіли. У цій добірці найцікавіших подій листопада, вам потрібно лише обрати ті, що цікавлять найбільше, і вчасно встановити в календарі сповіщення.

Mustelide

3 листопада в Планетарії (квитки)

Mustelide

Електронна музика від білоруської виконавиці Mustelide у супроводі космічного шоу під куполом Київського планетарію - ось що чекає на гостей цього вечора. Глибокі медитативні мелодії, ритми всесвіту, вплетені до звучання сетів артистки та світлові проекції, що відкривають під куполом зоряні простори - все це подарує незабутнє враження. Таке шоу не варто пропускати!

Photo Kyiv Fair

1-4 листопада у Chicago Central House (квитки)

Photo Kyiv Fair

У програмі ярмарки Photo Kyiv Fair 2018 - виставки фотохудожників світового рівня, а також експозиції від кращих світових галерей, які представлять свої колекції у Києві лише на чотирі дні. У рамках заходу відбудуться лекції та обговорення, на яких мова йтиметься про долю сучасного мистецтва в Україні, і про фотомистецтво, як про окремий напрямок у ньому. Загалом, ярмарок буде присвячений обміну досвідом із іноземними арт-менеджерами та діячами мистецтва, з метою розвитку на новому рівні арт-бізнесу в нашій країні та фотомистецтва зокрема.

Вечірній Квартал

6 листопада у Freedom Hall (квитки)

Вечірній Квартал

6 листопада на сцені Freedom Hall відбудеться повторний концерт нової програми "Вечірнього Кварталу". За ті декілька місяців, що минули з моменту прем’єри програми, відбулося багато яскравих подій в політичному та суспільному житті країни. Коміки з Кварталу не могли обійти ці новини увагою, і у своєму виступі як завжди весело та гостро піднімуть всі найактуальніші на цей час для України питання.

PALINA/Рэспублика Паліна

11 листопада у MEZZANINE (квитки)

PALINA/Рэспублика Паліна

"Рэспубліка Паліна" - білоруська виконавиця авторської пісні, чия творчість пронизана атмосферою чуттєвості і теплом серця. Це музика мрійництва. Часом, її пісні сповнені меланхолії, часом світлі та радісні, але завжди це чисті емоції, котрі йдуть із самого серця, і перетворені на витончені тексти потрапляють до слухача, який із вдячністю ловить вайб співачки.

Sting & Shaggy

14 листопада в Палаці Спорту (квитки)

Sting & Shaggy

Стінг та Шеггі проїхали вже півсвіту зі своїм спільним альбомом "44/876", і тепер завітають з концертом і до української столиці, щоб на сцені Палацу Спорту потішити шанувальників новими піснями, котрі по стількох роках творчих шляхів обох артистів не втрачають новизни та свіжості. Також пролунають і всіма улюблені старі хіти Стінга "Desert Rose", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Englishman In New York", "Message In A Bottle", "It Wasn’t Me", "Mr. Boombastic" та "Angel".

Знаковими дуетами відомого музиканта можна насолодитися в нашій добірці.

Єлєна Тємнікова

16 листопада в Stereo Plaza (квитки)

Єлєна Тємнікова

Колишня солістка групи SEREBRO виступить на сцені Stereo Plaza із сольним проектом. Пісні Єлєни Тємніковой неодноразово займали верхні рядки рейтингу прослуховувань на ITunes, три її пісні потрапили до щорічного хіт-параду від сервісу Apple. Музика Темнікової надзвичайно танцювальна, і дарує слухачеві потужний заряд драйву. У програмі концерту очікується видовищне хореографічне шоу, котре надасть масштабу всьому дійству.

Пошлая Молли

17 листопада в Stereo Plaza (квитки)

Пошлая Молли

Зібраний в 2016 році харків’янином Кирилом Блєдним гурт "Пошлая Молли" швидко набрав популярності серед молоді та вже в 2017 році був відзначений премією Jagermeister Music Awards у номінації "Рок-артист року". Творчість гурту, посил їх та пісень досить провокативні. Мабуть саме тому музика цих хлопців так імпонує молоді, котра потребує трансляторів їх бунту, що зможуть розповісти світові про їх почуття. Також варто зазначити, що "Пошлая Молли" вміє створити шоу. Концерти гурту завжди проходять із божевільним викидом адреналіну в простір.

Stone Sour

18 листопада в Stereo Plaza (квитки)

Stone Sour

До того як Корі Тейлор та Джоел Ейкман зуміли пробитись на вершину світу важкої музики, затвердивши авторитет Slipknot на рок-сцені, ними було створено гурт Stone Sour. Довгий час проект було заморожено, але в певну мить артисти почали активну роботу над ним, випустивши в складі гурту шість альбомів. Перші два з них стали золотими та платиновими. До Києва гурт приїде, щоб презентувати тут свій новий альбом "Hydrograd".

God Is An Astronaut

21 листопада в клубі 'Atlas (квитки)

God Is An Astronaut

Відомий ірландський пост-рок проект God Is An Astronaut їде до Києва з великим концертом. Пост-рок за визначенням є експериментальним жанром, але дуже багато виконавців примудряються все ж впадати в певного роду шаблонність його меланхолійного звучання. Але це точно не про цих ірландців, чиїй музиці притаманна живість, постійні зміни та новизна, котрі при цьому органічно вкладаються в загальну картину стилю, у якому працює гурт.

Kadebostany

22 листопада в клубі 'Atlas (квитки)

Kadebostany

Швейцарський поп-квартет Kadebostany не просто музичний колектив, а ціле культурне явище, що випромінює епатаж та божевільну енергетику. Оригінальне візуальне донесення творчості, незвичайний вокал у супроводі духових інструментів та незвичайна зовнішність учасників створюють формулу їх успіху. До Києва Kadebostany приїдуть у рамках світового турне на підтримку альбому "Monumental".

Відео: РБК-Україна