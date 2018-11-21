Бадьорий початок дня: експерти розповіли, як полегшити ранкові збори

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Фахівці дали прості рекомендації

Фахівці розповіли, як полегшити ранкові збори на роботу та зарядитися бадьорістю на весь день. Про це пише Cosmopolitan.

Експерти рекомендують частину необхідних процедур підготувати з вечора, щоб вранці не бігати по будинку в заспанном стані.

1. Готувати одяг ввечері.

Мудра порада, що давали нам раніше наші мами і бабусі. У ній немає нічого нового, але насправді, звичка готувати гардероб з вечора, значно полегшує ранкові збори і суттєво економить час.

Крім того, підготовка одягу з вечора допоможе виявити всі недоліки – плями, необхідність погладити блузку або почистити відповідне взуття.

Фахівці відзначають, що якщо не хочеться щовечора грати в стиліста, то можна скористатися спеціальними програмами для планування гардероба в смартфоні.

2. Замінити будильник на справжній.

У сучасному суспільстві всі будильники замінили мобільні телефони. Це зручно, але на жаль, від цього більше шкоди, ніж користі. Дивитися в екран смартфона перед сном, а також відразу після пробудження - шкідливо для здоров'я. Тому експерти рекомендують завести звичайний будильник, а телефон відкласти подалі.

3. Прийом таблеток і вода.

Якщо вранці потрібно прийняти медикаменти, то найкраще їх приготувати з вечора разом зі склянкою води. По-перше, це убезпечить від забудькуватості, а по-друге, склянка води вранці – корисна.

4. Приготувати лінзи.

Лінзи потрібно надягати не в спальні, а у ванній і тільки чистими руками. Тому їх найкраще приготувати з вечора і розмістити біля дзеркала. Після цього можна відразу нанести макіяж.

5. Приготувати косметику.

У кожної жінки є великі косметички з усіма необхідними косметичними засобами. Але для ранкового наведення краси краще завести невеликий органайзер, у який можна скласти часто використовувані продукти, щоб вранці вони були під руками.

6. Ключі і рукавички.

Для того, щоб не витрачати час вранці на пошук ключів, досить визначити для них постійне місце. Наприклад, вазочка на тумбочці в коридорі або спеціальна ключниця, в якій можна розвісити всі необхідні зв'язки – ключі від автомобіля, від дачі і від квартири.

Рукавички можна також визначити на спеціальну поличку в коридорі або залишати на тумбочці.

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Відео: РБК-Україна