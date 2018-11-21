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Бадьорий початок дня: експерти розповіли, як полегшити ранкові збори

Lite » Дозвілля 21.11.2018 - 19:25
Бадьорий початок дня: експерти розповіли, як полегшити ранкові збори
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Фахівці дали прості рекомендації

Фахівці розповіли, як полегшити ранкові збори на роботу та зарядитися бадьорістю на весь день. Про це пише Cosmopolitan.

Експерти рекомендують частину необхідних процедур підготувати з вечора, щоб вранці не бігати по будинку в заспанном стані.

1. Готувати одяг ввечері.

Мудра порада, що давали нам раніше наші мами і бабусі. У ній немає нічого нового, але насправді, звичка готувати гардероб з вечора, значно полегшує ранкові збори і суттєво економить час.

Крім того, підготовка одягу з вечора допоможе виявити всі недоліки – плями, необхідність погладити блузку або почистити відповідне взуття.

Фахівці відзначають, що якщо не хочеться щовечора грати в стиліста, то можна скористатися спеціальними програмами для планування гардероба в смартфоні.

2. Замінити будильник на справжній.

У сучасному суспільстві всі будильники замінили мобільні телефони. Це зручно, але на жаль, від цього більше шкоди, ніж користі. Дивитися в екран смартфона перед сном, а також відразу після пробудження - шкідливо для здоров'я. Тому експерти рекомендують завести звичайний будильник, а телефон відкласти подалі.

3. Прийом таблеток і вода.

Якщо вранці потрібно прийняти медикаменти, то найкраще їх приготувати з вечора разом зі склянкою води. По-перше, це убезпечить від забудькуватості, а по-друге, склянка води вранці – корисна.

4. Приготувати лінзи.

Лінзи потрібно надягати не в спальні, а у ванній і тільки чистими руками. Тому їх найкраще приготувати з вечора і розмістити біля дзеркала. Після цього можна відразу нанести макіяж.

5. Приготувати косметику.

У кожної жінки є великі косметички з усіма необхідними косметичними засобами. Але для ранкового наведення краси краще завести невеликий органайзер, у який можна скласти часто використовувані продукти, щоб вранці вони були під руками.

6. Ключі і рукавички.

Для того, щоб не витрачати час вранці на пошук ключів, досить визначити для них постійне місце. Наприклад, вазочка на тумбочці в коридорі або спеціальна ключниця, в якій можна розвісити всі необхідні зв'язки – ключі від автомобіля, від дачі і від квартири.

Рукавички можна також визначити на спеціальну поличку в коридорі або залишати на тумбочці.

До речі, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як подолати страх перед уколами.

А також розповідали про те, що вчені назвали основний продукт, який допоможе очистити артерії.

Відео: РБК-Україна

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