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Банани, родзинки і... горілка: чим культові Stone Sour будуть "заправлятися" перед концертом у Києві

Lite » Дозвілля 29.10.2018 - 19:10
Stone Sour (фото: прес-служба групи)
Stone Sour (фото: прес-служба групи)

У Києві група Корі Тейлора буде розпивати горілку, сидр і кокосове молоко

18 листопада в Україні вперше виступлять американські рокери Stone Sour. Корі Тейлор і його команда дадуть концерт у київському клубі Stereo Plaza у рамках європейського туру на підтримку свого четвертого альбому "Hydrograd".

Готуються до свого першого українського виступу рокери грунтовно - одних тільки гітар в українську столицю привезуть не менше 15 штук.

Відео: YouTube/Stone Sour

А ще роковий настрій музикантам повинна буде забезпечити якісна "заправка" перед концертом. У побутовому райдері групи: 48 пляшок пива, 6 пляшок яблуневого сидру, велика пляшка шведської горілки і енергетичні напої без цукру. Заїдати рокери вирішили бананами, овочевий нарізкою, в'яленої яловичиною, горіхами, родзинками і медовими кукурудзяними пластівцями. Завершує список вимог три види молока - мигдальне, кокосове і натуральне коров'яче.

Серед обов'язкових продуктів, які повинні бути в гримерці Тейлора і Ко, - кілька видів чаю, мед, лимон і ручна соковижималка. 

Відео: YouTube/Stone Sour

Також стало відомо, які пісні Stone Sour зіграють в столиці України:

  1. Taipei Person / Allah Tea
  2. Do Me a Favor
  3. Knievel Has Landed
  4. Whiplash Pants
  5. Absolute Zero
  6. Bother
  7. Tired
  8. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So I Am)
  9. 30/30-150
  10. Get Inside
  11. Reborn
  12. Song #3
  13. Through Glass
  14. Made of Scars
  15. Fabuless

Відео: YouTube/Stone Sour

Нагадаємо, що 26 жовтня в столичному клубі Stereo Plaza виступили нестримні канадські альтернативники Three Days Grace. LITE зібрав кращі фото і відео з київського концерту культової рок-групи.

Також в цей день по-справжньому повне, цікаве, живе шоу "Королева ночі", від якого прийшли в захват фанати, артисти і українські знаменитості, створила поп-діва Оля Полякова.

Відео: РБК-Україна

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