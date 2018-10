Американский бог скрипки: семь интересных фактов о Дэмьене Эскобаре

Дэмьен Эскобар (фото: пресс-служба музыканта)

Накануне концерта всемирно известного скрипача из Нью-Йорка мы собрали семь интересных фактов из жизни музыканта

26 октября в столичном Дворце "Украина" выступит всемирноизвестный скрипач из Нью-Йорка, американский бог скрипки Дэмьен Эскобар.

Накануне концерта LITE собрал семь интересных фактов из жизни знаменитого музыканта.

Дэмьен впервые взял в руки скрипку в восемь лет, а в десять уже стал студентом престижной школы искусств Juilliard School, выпускниками которой были Робин Вильямс и Майлс Дэвис.

Видео: YouTube/Damien Escobar

Сердца первых поклонников маленький Дэмьен вместе со старшим братом завоевывал на улицах Нью-Йорка, а после музыкант отправился в суперпопулярное телевизионное шоу America's Got Talent, где занял третье место.

Скрипач начал сольную карьеру с двух аншлаговых национальных туров, сольного альбома "Sensual Melodies", и через три года - второй пластинки "Boundless", которая в течение суток попала в десятку Billboard Classical Crossover Charts и топы раздела R&B/Soul в iTunes.

Главный поклонник музыканта - экс-президент США Барак Обама, на инаугурации которого Дэмьен Эскобар блистал с Beyoncé, Jon Bon Jovi и Shakira.

Видео: YouTube/Damien Escobar

В 2007 году Эскобар основал фонд Violins Against Violence, а также сотрудничает с фондом VH1 Save The Music Foundation, UNICEF и Kennedy's Cause - благотворительной организацией, которая помогает детям с пороками развития лимфатической системы.

Четыре года назад музыкант выпустил автjбиографическую книгу для детей The Sound of Strings, где рассказал о трудном детстве в формате сказки.

Дэмьен Эскобар стал обладателем двух престижных американских наград Emmy Awards.

Видео: YouTube/Damien Escobar

Видео: РБК-Украина