Американський бог скрипки: сім цікавих фактів про Дем'єна Ескобара

Дем'єн Ескобар (фото: прес-служба музиканта)

26 жовтня в столичному Палаці "Україна" виступить всесвітньовідомий скрипаль з Нью-Йорка, американський бог скрипки Дем'єн Ескобар.

Напередодні концерту LITE зібрав сім цікавих фактів з життя знаменитого музиканта.

Дем'єн вперше взяв у руки скрипку у вісім років, а в десять вже став студентом престижної школи мистецтв Juilliard School, випускниками якої були Робін Вільямс і Майлс Девіс.

Серця перших шанувальників маленький Дем'єн разом зі старшим братом завойовував на вулицях Нью-Йорка, а після музикант вирушив у суперпопулярне телевізійне шоу America's Got Talent, де зайняв третє місце.

Скрипаль почав сольну кар'єру з двох аншлагових національних турів, сольного альбому "Sensual Melodies", і через три роки - другої платівки "Boundless", яка протягом доби потрапила у десятку Billboard Classical Crossover Charts і топи розділу R&B/Soul в iTunes.

Головний шанувальник музиканта - екс-президент США Барак Обама, на інавгурації якого Дем'єн Ескобар виблискував з Веуоnсé, Jon Bon Jovi і Shakira.

2007 році Ескобар заснував фонд Violins Against Violence, а також співпрацює з фондом VH1 Save The Music Foundation, UNICEF та Kennedy's Cause - благодійною організацією, яка допомагає дітям з вадами розвитку лімфатичної системи.

Чотири роки тому музикант випустив автобіографічну книгу для дітей The Sound of Strings, де розповів про важке дитинство у форматі казки.

Дем'єн Ескобар став володарем двох престижних американських нагород Emmy Awards.

