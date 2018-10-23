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Американський бог скрипки: сім цікавих фактів про Дем'єна Ескобара

Lite » Дозвілля 23.10.2018 - 21:00
Дем'єн Ескобар (фото: прес-служба музиканта)
Дем'єн Ескобар (фото: прес-служба музиканта)

Напередодні концерту всесвітньо відомого скрипаля з Нью-Йорка ми зібрали сім цікавих фактів з життя музиканта

26 жовтня в столичному Палаці "Україна" виступить всесвітньовідомий скрипаль з Нью-Йорка, американський бог скрипки Дем'єн Ескобар.

Напередодні концерту LITE зібрав сім цікавих фактів з життя знаменитого музиканта.

Дем'єн вперше взяв у руки скрипку у вісім років, а в десять вже став студентом престижної школи мистецтв Juilliard School, випускниками якої були Робін Вільямс і Майлс Девіс.

Відео: YouTube/Damien Escobar

Серця перших шанувальників маленький Дем'єн разом зі старшим братом завойовував на вулицях Нью-Йорка, а після музикант вирушив у суперпопулярне телевізійне шоу America's Got Talent, де зайняв третє місце.

Скрипаль почав сольну кар'єру з двох аншлагових національних турів, сольного альбому "Sensual Melodies", і через три роки - другої платівки "Boundless", яка протягом доби потрапила у десятку Billboard Classical Crossover Charts і топи розділу R&B/Soul в iTunes.

Головний шанувальник музиканта - екс-президент США Барак Обама, на інавгурації якого Дем'єн Ескобар виблискував з Веуоnсé, Jon Bon Jovi і Shakira.

Відео: YouTube/Damien Escobar

2007 році Ескобар заснував фонд Violins Against Violence, а також співпрацює з фондом VH1 Save The Music Foundation, UNICEF та Kennedy's Cause - благодійною організацією, яка допомагає дітям з вадами розвитку лімфатичної системи.

Чотири роки тому музикант випустив автобіографічну книгу для дітей The Sound of Strings, де розповів про важке дитинство у форматі казки.

Дем'єн Ескобар став володарем двох престижних американських нагород Emmy Awards.

Відео: YouTube/Damien Escobar

Відзначимо, що в мережі досі обговорюють "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці Спорту.

Відео: РБК-Україна

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