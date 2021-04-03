5 главных трендов весны и лета 2021: блогеры уже сделали их must-have гардероба

Комфорт

Пандемия только укрепила долгоиграющий тренд на переход многих вещей, которые раньше были домашними/пляжными/огородными, в повседневные образы. В этом модном сезоне можно смело носить на улицах города: меховые балетки и шлепанцы, лосины со штрипками и без, резиновые сапоги и кроксы, пижамные костюмы, трикотажные спортивки, дедушкины сандалии с носками, свитшоты и худи с надписями или университетской символикой, кепки. И все эти элементы отлично сочетаются с любым другим стилем - даже с классикой, считает Анна.

"Я отношу подобные аутфиты к категории "голливудская звезда вышла за кофе и пытается не привлекать к себе внимание папарацци". Просто, комфортно, расслабленно, но продуманно и с особым шиком", - подчеркивает модница.

Комфортные вещи будут находиться в списке трендов наступающего сезона (скриншоты: instagram.com)

Вырезы и разрезы

Идеальный тренд для любителей минимализма с усложнением: необычный крой поможет добавить в базовый образ деталь, которую хочется рассматривать, и усилит градус пикантности.

Какие вещи выбираем? Джинсы и брюки со шлицами внизу, юбки и платья с разрезом по ноге, закрытые топы спереди, но с голой спинкой, ассиметричные топы с одним рукавом и любые другие модели с рандомными вырезами, отмечает Богиня шопинга.

Чем больше разрезов - тем лучше (скриншоты: instagram.com)

Цвет

"Карантин и закрытые границы заставили всех и каждого словить апатию. И я совсем не удивлена, что цвет без церемоний врывается в ТОП трендов. Очень хочется яркого настроения, которое часто начинается с отражения в зеркале. Или это протест против надоевших правил?" - задается вопросом специалист.

Вариант для новичков: плавно вводим по одному цветному элементу в привычный образ. Сочная зелёная сумка, лаймовые сабо или красный пиджак? Пришло время для смелых экспериментов.

В базовый образ можно ввести и одну яркую вещь (скриншот: instagram.com/emilisindlev)

"Вариант для профи: образы с применением 2-3 цветов и эффекта "colorblocking". Главное помнить, что все оттенки должны быть одинаковой насыщенности. Расскажу по секрету, что одним из самых трендовых сочетаний сезона будет фуксия+зеленый", - делится стилист.

Для яркого события - яркий и сочный образ (скриншот: instagram.com/emilisindlev)

Возвращение талии

На подиумах и в гардеробах модных инфлюенсеров можно заметить тенденцию на трансформацию oversize: в структурированных вещах можно заметить подчеркнутую талию. Пиджаки и пальто все так же не обтягивают плечи и руки, но имеют вытачки для силуэта "песочные часы". Продолжает быть в тренде upcycling-технология и перешитые из мужских пиджаков костюмы-двойки.

"Но не обязательно бежать в магазин за обновками: достаточно просто взять цепь, ремень или даже простой шнурок и повязать поверх свободной одежды", - подчеркивает модный блогер.

Женственность тоже снова в тренде! (скриншоты: instagram.com)

Прозрачность

"Не устану повторять, что мода - это лакмусовая бумага социального настроения. Чего сейчас не хватает больше всего? Легкости и свободы, которую символизируют прозрачные ткани. Невесомые струящиеся платья и юбки из тюля и шифона были замечены на многих показах. Подобные модели позволят поиграть с многослойностью даже в самые знойные дни", - считает эксперт.

Знаменитый топ-сетка из 2000-х тоже попадает в эту категорию, особенно его яркие варианты, добавляет Анна.

Легкость и свобода - не только в мыслях, но и в гардеробе (скриншоты: instagram.com)