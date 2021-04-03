5 головних трендів весни і літа 2021: блогери вже зробили їх must-have гардероба

Комфорт

Пандемія тільки зміцнила довготривалий тренд на перехід багатьох речей, які раніше були домашніми/пляжними/городніми, в повсякденні образи. У цьому модному сезоні можна сміливо носити на вулицях міста: хутряні балетки та шльопанці, лосини зі штрипками й без, гумові чоботи та крокси, піжамні костюми, трикотажні спортивки, дідусеві сандалі зі шкарпетками, світшоти і худі з написами або університетською символікою, кепки. І всі ці елементи відмінно поєднуються з будь-яким іншим стилем - навіть з класикою, вважає Ганна.

"Я відношу подібні аутфіти до категорії "голлівудська зірка вийшла за кавою і намагається не привертати до себе увагу папараці". Просто, комфортно, розслаблено, але продумано і з особливим шиком", - підкреслює модниця.

Комфортні речі будуть знаходитися в списку трендів наступаючого сезону (скріншоти: instagram.com)

Вирізи та розрізи

Ідеальний тренд для любителів мінімалізму з ускладненням: незвичайний крій допоможе додати в базовий образ деталь, яку хочеться розглядати, і посилить градус пікантності.

Які речі вибираємо? Джинси та брюки зі шліцами знизу, спідниці та сукні з розрізом по нозі, закриті топи спереду, але з голою спинкою, асиметричні топи, з одним рукавом і будь-які інші моделі з будь-якими вирізами, зазначає переможниця шоу "Богиня шопінгу".

Чим більше розрізів - тим краще (скріншоти: instagram.com)

Колір

"Карантин і закриті кордони змусили всіх і кожного зловити апатію. І я зовсім не здивована, що колір без церемоній вривається в ТОП трендів. Дуже хочеться яскравого настрою, який часто починається з відображення в дзеркалі. Або це протест проти обридлих правил?" - ставить питання спеціаліст.

Варіант для новачків: плавно вводимо по одному кольоровому елементу у звичний спосіб. Соковита зелена сумка, лаймові сабо або червоний піджак? Настав час для сміливих експериментів.

У базовий образ можна ввести й одну яскраву річ (скріншот: instagram.com/emilisindlev)

"Варіант для профі: образи з застосуванням 2-3 кольорів і ефекту "colorblocking". Головне пам'ятати, що всі відтінки повинні бути однакової насиченості. Розкажу по секрету, що одним з найбільш трендових поєднань сезону буде фуксія+зелений", - ділиться стиліст.

Для яскравої події - яскравий і соковитий образ (скріншот: instagram.com/emilisindlev)

Повернення талії

На подіумах і в гардеробах модних инфлюєнсерів можна помітити тенденцію на трансформацію oversize: в структурованих речах можна помітити підкреслену талію. Піджаки та пальто все так само не обтягують плечі і руки, але мають виточки для силуету "пісочний годинник". Продовжує бути в тренді upcycling-технологія і перешиті з чоловічих піджаків костюми-двійки.

"Але не обов'язково бігти в магазин за обновками: достатньо просто взяти ланцюг, ремінь або навіть простий шнурок і пов'язати поверх вільного одягу", - підкреслює модний блогер.

Жіночність теж знову в тренді! (скріншоти: instagram.com)

Прозорість

"Не втомлюся повторювати, що мода - це лакмусовий папір соціального настрою. Чого зараз не вистачає найбільше? Легкості та свободи, яку символізують прозорі тканини. Невагомі хвилясті сукні та спідниці з тюлю і шифону були помічені на багатьох показах. Подібні моделі дозволять пограти з багатошаровістю навіть у найспекотніші дні", - вважає експерт.

Знаменитий топ-сітка з 2000-х теж потрапляє в цю категорію, особливо його яскраві варіанти, додає Анна.

Легкість і свобода - не тільки в думках, але і в гардеробі (скріншоти: instagram.com)