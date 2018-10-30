10 найбільш містичних місць Києва: підземна в'язниця, закинута психлікарня і не тільки

Киянам розповіли, куди можна відправитися на Геловін 2018 за гострими відчуттями
Напередодні Геловіна 2018, який вже на носі, екстремалів все більше і більше цікавлять різноманітні містичні місця столиці України. З такої нагоди відомий екстрасенс Каїн Крамер назвав 10 найбільш незвичайних і містичних місць Києва, які просочені духами.
В список, опублікований на сайті СТБ, увійшли секретна в'язниця НКВС, яка знаходиться на території стародавньої Київської фортеці, психіатрична лікарня в Кирилівському гаю, садиба Якима Сулими на Лютеранській.
Крім того, в топ від Крамера увійшла знаменита "Зеленка", де регулярно проводить свої "сходки" неформальна молодь.
Зелений театр у Києві (фото: facebook.com/greentheatre.kiev)
Топ-10 найбільш містичних місць Києва:
Відео: РБК-Україна
Нагадаємо, що нещодавно відома екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що потрібно робити на Геловін 2018. Також медіум поділилася своєю думкою з приводу того, що не можна робити в це свято.