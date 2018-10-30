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10 найбільш містичних місць Києва: підземна в'язниця, закинута психлікарня і не тільки

Lite » Дозвілля 30.10.2018 - 17:19
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Киянам розповіли, куди можна відправитися на Геловін 2018 за гострими відчуттями

Напередодні Геловіна 2018, який вже на носі, екстремалів все більше і більше цікавлять різноманітні містичні місця столиці України. З такої нагоди відомий екстрасенс Каїн Крамер назвав 10 найбільш незвичайних і містичних місць Києва, які просочені духами.

В список, опублікований на сайті СТБ, увійшли секретна в'язниця НКВС, яка знаходиться на території стародавньої Київської фортеці, психіатрична лікарня в Кирилівському гаю, садиба Якима Сулими на Лютеранській.

Крім того, в топ від Крамера увійшла знаменита "Зеленка", де регулярно проводить свої "сходки" неформальна молодь.

10 найбільш містичних місць Києва: підземна в'язниця, закинута психлікарня і не тільки

Зелений театр у Києві (фото: facebook.com/greentheatre.kiev)

Топ-10 найбільш містичних місць Києва:

  1. Підземна в'язниця НКВС
  2. Байкове кладовище
  3. Тунелі під Дніпром на Жуковому острові
  4. Замкова гора (Хоревиця)
  5. Покинута психлікарня
  6. Завод "Радикал" на Червоноткацькій
  7. Лиса гора на Видубичах
  8. Зелений театр
  9. Сулимівка
  10. Косий капонір (Печерська фортеця)

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що нещодавно відома екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що потрібно робити на Геловін 2018. Також медіум поділилася своєю думкою з приводу того, що не можна робити в це свято.

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