ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образ

Вівторок 03 лютого 2026 20:12
UA EN RU
Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образ Софія Шамія (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Total black залишається одним із найуніверсальніших прийомів у міському стилі, особливо коли образ доповнений виразним акцентом. "Міс Україна 2023" та ексучасниця "Холостяка-14" Софія Шамія показала, як за допомогою одного трендового аксесуара зробити базовий чорний "лук" сучасним і небанальним.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - трендовий капелюх

Ключовим елементом образу стала чорна капелюх-морячка зі щільного матеріалу, яка добре тримає форму. Такий головний убір відсилає до стилістики military, але у сучасній, міській інтерпретації.

Капелюх додає образу структурованості, робить його більш зібраним і водночас підкреслює індивідуальність. Саме цей аксесуар задає настрій усьому луку, перетворюючи просте трикотажне вбрання на fashion-заяву.

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образСофія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Основа образу

Базою образу Софії стали чорна спідниця міні та светр оверсайз із високим горлом. Вільний крій забезпечує комфорт і створює правильний баланс із чіткою формою головного убору.

Додатковим акцентом став контрастний білий напис на грудях - "DO NOT DISTURB" ("Не турбувати"), який додає образу іронічності та сучасного характеру.

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образШамія показала модний образ (фото: instagram.com/sofiashamia)

Колірна палітра і силует

Використання виключно чорного кольору дозволяє зосередити увагу не на яскравих відтінках, а на фактурах, пропорціях і деталях.

Total black у виконанні Софії виглядає стримано, але не нудно: саме завдяки грі форм і акцентному аксесуару образ виглядає цілісно та стилістично вивірено.

Низ образу доповнюють щільні чорні капронові колготки, які підтримують єдину колірну вертикаль. Такий прийом візуально подовжує силует і робить образ більш струнким, що є класичним стилістичним рішенням для монохромних "луків".

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образШамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)

Взуття

Софія обрала трендові чорні чоботи-труби з широкою халявою.

Особливістю цієї моделі є напуск халяви на стопу, що створює актуальний силует і додає образу об'єму в нижній частині. Чоботи мають лаконічний дизайн без зайвого декору, окрім невеликої металевої фурнітури на боковій частині.

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образУчасниця "Холостяка" показала тренди зими (фото: instagram.com/sofiashamia)

Б’юті-образ

Б’юті-складова образу також витримана у стриманій естетиці. Софія обрала нюдовий макіяж з акцентом на чисту, сяючу шкіру без перевантаження декоративною косметикою.

Манікюр - акуратний, у молочному відтінку, що гармонійно доповнює загальний мінімалістичний настрій.

Образ Софії Шамії демонструє, як нетипові головні убори можуть кардинально змінити настрій базового трикотажного вбрання. Total black у поєднанні з морським акцентом виглядає актуально, сучасно і водночас практично - саме так, як диктує ритм міського життя.

Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образСофія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом