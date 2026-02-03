Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образ

Total black залишається одним із найуніверсальніших прийомів у міському стилі, особливо коли образ доповнений виразним акцентом. "Міс Україна 2023" та ексучасниця "Холостяка-14" Софія Шамія показала, як за допомогою одного трендового аксесуара зробити базовий чорний "лук" сучасним і небанальним.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - трендовий капелюх

Ключовим елементом образу стала чорна капелюх-морячка зі щільного матеріалу, яка добре тримає форму. Такий головний убір відсилає до стилістики military, але у сучасній, міській інтерпретації.

Капелюх додає образу структурованості, робить його більш зібраним і водночас підкреслює індивідуальність. Саме цей аксесуар задає настрій усьому луку, перетворюючи просте трикотажне вбрання на fashion-заяву.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Основа образу

Базою образу Софії стали чорна спідниця міні та светр оверсайз із високим горлом. Вільний крій забезпечує комфорт і створює правильний баланс із чіткою формою головного убору.

Додатковим акцентом став контрастний білий напис на грудях - "DO NOT DISTURB" ("Не турбувати"), який додає образу іронічності та сучасного характеру.

Шамія показала модний образ (фото: instagram.com/sofiashamia)

Колірна палітра і силует

Використання виключно чорного кольору дозволяє зосередити увагу не на яскравих відтінках, а на фактурах, пропорціях і деталях.

Total black у виконанні Софії виглядає стримано, але не нудно: саме завдяки грі форм і акцентному аксесуару образ виглядає цілісно та стилістично вивірено.

Низ образу доповнюють щільні чорні капронові колготки, які підтримують єдину колірну вертикаль. Такий прийом візуально подовжує силует і робить образ більш струнким, що є класичним стилістичним рішенням для монохромних "луків".

Шамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)

Взуття

Софія обрала трендові чорні чоботи-труби з широкою халявою.

Особливістю цієї моделі є напуск халяви на стопу, що створює актуальний силует і додає образу об'єму в нижній частині. Чоботи мають лаконічний дизайн без зайвого декору, окрім невеликої металевої фурнітури на боковій частині.

Учасниця "Холостяка" показала тренди зими (фото: instagram.com/sofiashamia)

Б’юті-образ

Б’юті-складова образу також витримана у стриманій естетиці. Софія обрала нюдовий макіяж з акцентом на чисту, сяючу шкіру без перевантаження декоративною косметикою.

Манікюр - акуратний, у молочному відтінку, що гармонійно доповнює загальний мінімалістичний настрій.

Образ Софії Шамії демонструє, як нетипові головні убори можуть кардинально змінити настрій базового трикотажного вбрання. Total black у поєднанні з морським акцентом виглядає актуально, сучасно і водночас практично - саме так, як диктує ритм міського життя.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)