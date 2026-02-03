Total black з акцентом: Софія Шамія показала стильний міський образ
Total black залишається одним із найуніверсальніших прийомів у міському стилі, особливо коли образ доповнений виразним акцентом. "Міс Україна 2023" та ексучасниця "Холостяка-14" Софія Шамія показала, як за допомогою одного трендового аксесуара зробити базовий чорний "лук" сучасним і небанальним.
Головний акцент - трендовий капелюх
Ключовим елементом образу стала чорна капелюх-морячка зі щільного матеріалу, яка добре тримає форму. Такий головний убір відсилає до стилістики military, але у сучасній, міській інтерпретації.
Капелюх додає образу структурованості, робить його більш зібраним і водночас підкреслює індивідуальність. Саме цей аксесуар задає настрій усьому луку, перетворюючи просте трикотажне вбрання на fashion-заяву.
Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)
Основа образу
Базою образу Софії стали чорна спідниця міні та светр оверсайз із високим горлом. Вільний крій забезпечує комфорт і створює правильний баланс із чіткою формою головного убору.
Додатковим акцентом став контрастний білий напис на грудях - "DO NOT DISTURB" ("Не турбувати"), який додає образу іронічності та сучасного характеру.
Шамія показала модний образ (фото: instagram.com/sofiashamia)
Колірна палітра і силует
Використання виключно чорного кольору дозволяє зосередити увагу не на яскравих відтінках, а на фактурах, пропорціях і деталях.
Total black у виконанні Софії виглядає стримано, але не нудно: саме завдяки грі форм і акцентному аксесуару образ виглядає цілісно та стилістично вивірено.
Низ образу доповнюють щільні чорні капронові колготки, які підтримують єдину колірну вертикаль. Такий прийом візуально подовжує силует і робить образ більш струнким, що є класичним стилістичним рішенням для монохромних "луків".
Шамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)
Взуття
Софія обрала трендові чорні чоботи-труби з широкою халявою.
Особливістю цієї моделі є напуск халяви на стопу, що створює актуальний силует і додає образу об'єму в нижній частині. Чоботи мають лаконічний дизайн без зайвого декору, окрім невеликої металевої фурнітури на боковій частині.
Учасниця "Холостяка" показала тренди зими (фото: instagram.com/sofiashamia)
Б’юті-образ
Б’юті-складова образу також витримана у стриманій естетиці. Софія обрала нюдовий макіяж з акцентом на чисту, сяючу шкіру без перевантаження декоративною косметикою.
Манікюр - акуратний, у молочному відтінку, що гармонійно доповнює загальний мінімалістичний настрій.
Образ Софії Шамії демонструє, як нетипові головні убори можуть кардинально змінити настрій базового трикотажного вбрання. Total black у поєднанні з морським акцентом виглядає актуально, сучасно і водночас практично - саме так, як диктує ритм міського життя.
Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)
