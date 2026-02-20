Пуховик оверсайз та уггі: секрети модного образу Ірочки з "Холостяка"

Пуховик оверсайз - головний хіт сезону

Ірина обрала об’ємний пуховик у ніжному молочному відтінку від бренду KATSURINA. За словами стилістів, ця куртка поєднує у собі комфорт ковдри та архітектурний крій, що робить її універсальною для будь-яких холодних днів.

Особливістю образу стало вміння грати фактурами: гладка поверхня пуховика контрастує з трикотажними елементами - коричневим светром на блискавці та високими шкарпетками.

Такий прийом дозволяє вигідно підкреслити об’єм куртки та створити модний силует без зайвих зусиль.

Ірина Пономаренко показала модний "лук" (скриншот)

Гра кольорів та об’ємів

Ірина продемонструвала різні варіанти стилізації куртки:

з легінсами та уггами для максимально практичного та активного міського луку

з молочними брюками, що роблять аутфіт більш витонченим та світлим

з чорними штанами, щоб додати контраст і класичну базу для аксесуарів.

До кожного образу вона додавала акценти: наприклад, замшеву сумку глибокого винного (бордового) кольору, яка стала яскравим штрихом на фоні світлої бази.

Ірочка з "Холостяка" (скриншот)

Лайфхак

Стилісти відзначають, що секрет цього casual-образу - в балансі об’ємів і кольорів. Об’ємний пуховик у світлому відтінку робить образ м’яким, а акценти темного кольору додають структури.

Така комбінація дозволяє виглядати дорого і доглянуто, навіть у холодну пору.

Ірочка з "Холостяка" (скриншот)

Чим доповнити такий "лук" холодною весною

Щоб повторити образ Ірини, необхідно:

вибирати масивні, але легкі верхи з м’яких матеріалів.

балансувати об’єм великим верхом і вузьким низом або елегантними прямими штанами.

додавати один яскравий аксесуар - сумку, шапку чи шарф, щоб акцентувати стиль

використовувати контраст фактур: пуховик + трикотаж, замша + шкіра.

Завдяки таким простим правилам можна створити гарний і теплий зимовий образ, який буде актуальний і в місті, і під час прогулянок на свіжому повітрі. Casual від Ірини доводить: навіть у холодну пору можна залишатися модною та стильною, не жертвуючи комфортом.

Ірочка з "Холостяка" показала модний образ (скриншот)