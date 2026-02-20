Пуховик оверсайз та уггі: секрети модного образу Ірочки з "Холостяка"

Ірина Пономаренко, фіналістка шоу "Холостяк-14" з Цимбалюком, показала, як виглядати дорого і стильно навіть взимку. Молочний пуховик в стилі оверсайз, легінси чи брюки та яскраві аксесуари - прості рішення, які миттєво роблять лук сучасним.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Ірина обрала об’ємний пуховик у ніжному молочному відтінку від бренду KATSURINA. За словами стилістів, ця куртка поєднує у собі комфорт ковдри та архітектурний крій, що робить її універсальною для будь-яких холодних днів.
Особливістю образу стало вміння грати фактурами: гладка поверхня пуховика контрастує з трикотажними елементами - коричневим светром на блискавці та високими шкарпетками.
Такий прийом дозволяє вигідно підкреслити об’єм куртки та створити модний силует без зайвих зусиль.
Ірина Пономаренко показала модний "лук" (скриншот)
Ірина продемонструвала різні варіанти стилізації куртки:
До кожного образу вона додавала акценти: наприклад, замшеву сумку глибокого винного (бордового) кольору, яка стала яскравим штрихом на фоні світлої бази.
Лайфхак
Стилісти відзначають, що секрет цього casual-образу - в балансі об’ємів і кольорів. Об’ємний пуховик у світлому відтінку робить образ м’яким, а акценти темного кольору додають структури.
Така комбінація дозволяє виглядати дорого і доглянуто, навіть у холодну пору.
Щоб повторити образ Ірини, необхідно:
Завдяки таким простим правилам можна створити гарний і теплий зимовий образ, який буде актуальний і в місті, і під час прогулянок на свіжому повітрі. Casual від Ірини доводить: навіть у холодну пору можна залишатися модною та стильною, не жертвуючи комфортом.
