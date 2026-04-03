Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилок

Відомий дизайнер Андре Тан поділився порадами, як уникнути помилок у поєднанні речей, які можуть зробити образ дешевим. Його рекомендації допоможуть виглядати стильно та елегантно щодня.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram модельєра.

Які поєднання речей виглядають дешево

Поєднання кольорів

За словами дизайнера, поєднання темного низу з чорним, темно-зеленим або коричневим верхом часто створює похмурий образ. Щоб уникнути цього, Андре Тан радить додавати аксесуари або обирати більш світлі кольори для верху або взуття.

Наприклад, класичний чорний низ можна поєднувати із кремовим светром або світлим жакетом, а аксесуари - яскравий ремінь або сумка - завершать образ.

Робота з силуетом

Ще одна пастка у стилі - відсутність об’єму. Лонгсліви або водолазки по фігурі в парі з обтягуючими джинсами створюють плоский та непримітний вигляд.

Андре Тан радить експериментувати з фактурами, посадкою та взуттям. Наприклад, об’ємний жакет, блейзер або пальто додадуть образу структури, а грубе взуття чи каблуки підкреслять пропорції.

Довжина та пропорції

Особливу увагу дизайнер звертає на довжину спідниці. Якщо спідниця не закриває край ботильйонів, це може додавати зайвих кілограмів і робити образ негармонійним.

Просте рішення - вибирати спідниці такої довжини, щоб вони прикривали взуття, або замінити ботильйони на туфлі чи чоботи відповідної висоти.

Стильні весняні поєднання від Андре Тана

Дизайнер пропонує кілька актуальних комбінацій на цю весну, які виглядають дорого, навіть якщо речі недорогі:

Тренч + Slip-сукня + мюлі / туфлі

Легкість і елегантність в одному образі. Класичне поєднання підходить для прогулянок і вечірніх виходів. Тренч надає структурованості, а шовкова сукня створює жіночний силует.

Жакет пісочного відтінку + світлі штани

Структурований жакет у поєднанні зі світлими брюками додає сучасного характеру. Це поєднання працює для офісу та ділових зустрічей, а аксесуари допомагають завершити образ.

Пастельні кольорові комбінації

Наприклад, поєднання лавандового або голубого з бежевим створює ніжний, гармонійний образ. Навіть бюджетні речі в таких відтінках виглядають коштовно, підкреслюючи стиль та смак власниці.

