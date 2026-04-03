Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилок

14:55 03.04.2026 Пт
3 хв
Маленькі деталі псують стиль, навіть якщо речі дорогі
aimg Катерина Собкова
Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилок Андре Тан розповів про помилки в образах на весну 2026 (колаж: РБК-Україна)

Відомий дизайнер Андре Тан поділився порадами, як уникнути помилок у поєднанні речей, які можуть зробити образ дешевим. Його рекомендації допоможуть виглядати стильно та елегантно щодня.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram модельєра.

Більше цікавого: Андре Тан показав зачіски, які зроблять вас іконою стилю без зайвих зусиль

Які поєднання речей виглядають дешево

Поєднання кольорів

За словами дизайнера, поєднання темного низу з чорним, темно-зеленим або коричневим верхом часто створює похмурий образ. Щоб уникнути цього, Андре Тан радить додавати аксесуари або обирати більш світлі кольори для верху або взуття.

Наприклад, класичний чорний низ можна поєднувати із кремовим светром або світлим жакетом, а аксесуари - яскравий ремінь або сумка - завершать образ.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокАндре Тан дав поради (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Робота з силуетом

Ще одна пастка у стилі - відсутність об’єму. Лонгсліви або водолазки по фігурі в парі з обтягуючими джинсами створюють плоский та непримітний вигляд.

Андре Тан радить експериментувати з фактурами, посадкою та взуттям. Наприклад, об’ємний жакет, блейзер або пальто додадуть образу структури, а грубе взуття чи каблуки підкреслять пропорції.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокАндре Тан дав модні поради (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Довжина та пропорції

Особливу увагу дизайнер звертає на довжину спідниці. Якщо спідниця не закриває край ботильйонів, це може додавати зайвих кілограмів і робити образ негармонійним.

Просте рішення - вибирати спідниці такої довжини, щоб вони прикривали взуття, або замінити ботильйони на туфлі чи чоботи відповідної висоти.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокАндре Тан дав поради на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Стильні весняні поєднання від Андре Тана

Дизайнер пропонує кілька актуальних комбінацій на цю весну, які виглядають дорого, навіть якщо речі недорогі:

Тренч + Slip-сукня + мюлі / туфлі

Легкість і елегантність в одному образі. Класичне поєднання підходить для прогулянок і вечірніх виходів. Тренч надає структурованості, а шовкова сукня створює жіночний силует.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокМодні образи на весну 2026 (скриншот)

Жакет пісочного відтінку + світлі штани

Структурований жакет у поєднанні зі світлими брюками додає сучасного характеру. Це поєднання працює для офісу та ділових зустрічей, а аксесуари допомагають завершити образ.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокМодні "луки" на весну 2026 (скриншот)

Пастельні кольорові комбінації

Наприклад, поєднання лавандового або голубого з бежевим створює ніжний, гармонійний образ. Навіть бюджетні речі в таких відтінках виглядають коштовно, підкреслюючи стиль та смак власниці.

Які образи виглядають дешево: Андре Тан пояснив, як уникнути помилокМодні образи на весну 2026 (скриншот)

Ще більше цікавого:

Андре Тан показав, які кольори перетворять навіть старі джинси на модні

Тан розкрив секрет, як одна деталь може врятувати будь-який образ.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої