Як носити шубу "тедді" взимку: стильний міський образ Насті Каменських

Який "лук" вибрала співачка

Каменських позує на тлі міської архітектури у світлій шубі "тедді" класичного прямого крою. Молочно-бежевий відтінок верхнього одягу виглядає універсально та дорого, а фактурне екохутро додає образу затишності.

Така модель залишається поза часом і легко вписується як у спортивні, так і в більш елегантні комбінації.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя обрала розслаблений casual-формат, поєднавши шубу з базовими синіми джинсами прямого крою. Денім у цьому випадку врівноважує об’єм верхнього одягу та робить образ більш практичним для щоденних прогулянок.

Вдалим акцентом стали кросівки у світлій гамі з контрастною коричневою підошвою - саме таке взуття додає луку динаміки й підкреслює спортивний настрій.

Каменських показала модну шубу з екохутра (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще одна важлива деталь - аксесуари. Каменських доповнила образ компактною сумкою через плече у тон шуби. Такий прийом підтримує монохромну концепцію та створює цілісну стилістичну картину. Мінімалізм у виборі аксесуарів дозволяє зосередити увагу на фактурі й силуеті верхнього одягу, не перевантажуючи образ.

Окремої уваги заслуговує багатошаровість. Під шубою Настя обрала світлий топ і теплий шарф у нейтральному відтінку, що не лише додає практичності в прохолодну погоду, а й м’яко обрамляє зону обличчя. Такий прийом робить образ ще більш затишним і водночас стильним.

Каменських задає тренди (фото: instagram.com/kamenskux)

"Лук" Каменських - наочний приклад того, як шуба "тедді" може стати основою універсального зимового гардероба. Вона не потребує складних поєднань чи яскравих деталей, адже сама фактура екохутра працює як головний модний акцент.

Світла палітра, прості силуети та зручне взуття - формула, яка дозволяє виглядати актуально без зайвих зусиль.

Таким чином, образ Насті Каменських демонструє головний принцип сучасної моди: комфорт і стиль можуть співіснувати.

Шуба "тедді" у поєднанні з джинсами та кросівками - безпрограшний варіант для зими, який підійде як для прогулянок містом, так і для подорожей чи повсякденних справ.

Як носити шубу з екохутра (фото: instagram.com/kamenskux)

Як вибрати шубу "Тедді" у 2026 році

Екотренд

Вибирайте моделі з екохутра. Це не тільки етично, а й дуже практично - сучасні матеріали гріють не гірше за натуральні.

Довжина

Актуальними залишаються як укорочені варіанти (до стегна), так і моделі в довжині максі, які дозволяють носити під ними навіть легкі сукні.

Кольори

Окрім класичного кемел, зверніть увагу на яскраві відтінки (бордовий, шоколадний) або ніжний колір слонової кістки.