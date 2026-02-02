Греммі-2026: 8 найгірших образів зірок з червоної доріжки

Гайді Клум

52-річна німецька супермодель та акторка з’явилася на Греммі-2026 в епатажній латексній сукні, що створює ефект другої шкіри.

Краї сукні зверху та знизу виглядають рваними, ніби її грубо вирізали з цільного шматка матеріалу. Глянцевий блиск латексу підкреслює футуристичність образу, що є досить сміливим кроком навіть для такої ікони стилю, як Клум.

Гайді Клум (фото: Getty Images)

PinkPantheress

Вікторія Волкер, відома як PinkPantheress, для червоного хідника вибрала сукню від Vivienne Westwood.

Сукня виконана в досить складній палітрі - це поєднання криваво-червоного, пісочного та приглушеного сірого кольорів. Принт нагадує абстрактне полотно або техніку тай-дай з ефектом "розмитої акварелі".

PinkPantheress (фото: Getty Images)

Розе

Новозеландська та південнокорейська співачка Розанна Пак із гурту Blackpink, відома як Розе, одягла на церемонію чорну мінісукню з білими драпірованими деталями та доповнила образ чорними туфлями-човниками в тон.

Однак спідниця-шлейф створює неймовірний об’єм навколо стегон та виглядає непропорційно решті сукні.

Розе (фото: Getty Images)

Зара Ларссон

Шведська співачка Зара Ларссон вибрала образ у тропічному стилі від Germanier, що зовсім не пасував до червоної доріжки.

Вона продемонструвала комплект, що складався з двох частин, повністю розшитих лелітками: асиметричний кроп-топ на одне плече та довгу спідницю з низькою посадкою.

Зара Ларссон (фото: Getty Images)

Laufey

Ісландсько-китайська співачка й авторка пісень показалася у бузковій сукні від Miu Miu з бахромою, кристалами та намистинами.

Масивне сріблясте оздоблення навколо вирізу та щільні ряди намистин виглядають дещо обтяжливо для тендітної фігури дівчини, створюючи дисбаланс між легкою тканиною та важким камінням. До того ж на сукні дуже багато деталей, і вони виглядають недбало.

Laufey (фото: Getty Images)

Doechii

Американська реперка Джейла Джаймія Гікмон, відома як Doechii, вибрала сукню від Roberto Cavalli. Але її "лук" на Греммі-2026 справді став одним із найбільш суперечливих через радикальний контраст між верхньою та нижньою частинами вбрання.

Напівпрозорий тонкий топ рудо-коричневого відтінку зі складною шнурівкою на грудях створюють дисонанс із масивним низом. Гіперболізована спідниця-шлейф із важкого фіолетового атласу має складну архітектуру з численними рюшами, воланами та золотистим напиленням. Вона "перевантажує" фігуру співачки, а перехід від делікатної прозорості топа до важкого атласу виглядає занадто різким.

Doechii (фото: Getty Images)

Кеша

Кеша з'явилася на церемонії вручення премії Греммі-2026 босоніж та у пишній сукні, що нагадує снігове покривало.

Верхня частина вбрання має гіперболізований об'єм навколо плечей, що нагадує пухнасте манто або сніговий замет та додає фігурі співачки зайвих кілограмів.

Кеша (фото: Getty Images)

Лола Янг

Найдивнішим став образ 25-річної англійської співачки Лоли Янг через радикальний відхід від стандартів вечірньої моди. Зірка обрала стиль, який можна описати як "гіпертрофований піжамний гранж".

Лола з'явилася у надзвичайно вільному худі та широких штанах сіро-оливкового кольору, тканина яких прикрашена дитячими принтами: каченятами, плюшевими ведмедиками, грибами тощо.

Під спортивне худі співачка одягла класичну білу сорочку з гострим коміром та картату краватку в помаранчево-синю смужку. Це поєднання офісного та дитячого стилів створює сильний візуальний дисонанс.

Лола Янг (фото: Getty Images)