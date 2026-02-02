Греммі-2026: 8 найгірших образів зірок з червоної доріжки

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії Греммі, яка щороку об’єднує провідних представників музичної індустрії. Вона запам’яталася не лише яскравими перемогами, а й модними промахами. Деякі зірки цього разу ризикнули з образами, які викликали суперечки та хвилю критики.
Про найневдаліші "луки" червоної доріжки читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
52-річна німецька супермодель та акторка з’явилася на Греммі-2026 в епатажній латексній сукні, що створює ефект другої шкіри.
Краї сукні зверху та знизу виглядають рваними, ніби її грубо вирізали з цільного шматка матеріалу. Глянцевий блиск латексу підкреслює футуристичність образу, що є досить сміливим кроком навіть для такої ікони стилю, як Клум.
Вікторія Волкер, відома як PinkPantheress, для червоного хідника вибрала сукню від Vivienne Westwood.
Сукня виконана в досить складній палітрі - це поєднання криваво-червоного, пісочного та приглушеного сірого кольорів. Принт нагадує абстрактне полотно або техніку тай-дай з ефектом "розмитої акварелі".
Новозеландська та південнокорейська співачка Розанна Пак із гурту Blackpink, відома як Розе, одягла на церемонію чорну мінісукню з білими драпірованими деталями та доповнила образ чорними туфлями-човниками в тон.
Однак спідниця-шлейф створює неймовірний об’єм навколо стегон та виглядає непропорційно решті сукні.
Шведська співачка Зара Ларссон вибрала образ у тропічному стилі від Germanier, що зовсім не пасував до червоної доріжки.
Вона продемонструвала комплект, що складався з двох частин, повністю розшитих лелітками: асиметричний кроп-топ на одне плече та довгу спідницю з низькою посадкою.
Ісландсько-китайська співачка й авторка пісень показалася у бузковій сукні від Miu Miu з бахромою, кристалами та намистинами.
Масивне сріблясте оздоблення навколо вирізу та щільні ряди намистин виглядають дещо обтяжливо для тендітної фігури дівчини, створюючи дисбаланс між легкою тканиною та важким камінням. До того ж на сукні дуже багато деталей, і вони виглядають недбало.
Американська реперка Джейла Джаймія Гікмон, відома як Doechii, вибрала сукню від Roberto Cavalli. Але її "лук" на Греммі-2026 справді став одним із найбільш суперечливих через радикальний контраст між верхньою та нижньою частинами вбрання.
Напівпрозорий тонкий топ рудо-коричневого відтінку зі складною шнурівкою на грудях створюють дисонанс із масивним низом. Гіперболізована спідниця-шлейф із важкого фіолетового атласу має складну архітектуру з численними рюшами, воланами та золотистим напиленням. Вона "перевантажує" фігуру співачки, а перехід від делікатної прозорості топа до важкого атласу виглядає занадто різким.
Кеша з'явилася на церемонії вручення премії Греммі-2026 босоніж та у пишній сукні, що нагадує снігове покривало.
Верхня частина вбрання має гіперболізований об'єм навколо плечей, що нагадує пухнасте манто або сніговий замет та додає фігурі співачки зайвих кілограмів.
Найдивнішим став образ 25-річної англійської співачки Лоли Янг через радикальний відхід від стандартів вечірньої моди. Зірка обрала стиль, який можна описати як "гіпертрофований піжамний гранж".
Лола з'явилася у надзвичайно вільному худі та широких штанах сіро-оливкового кольору, тканина яких прикрашена дитячими принтами: каченятами, плюшевими ведмедиками, грибами тощо.
Під спортивне худі співачка одягла класичну білу сорочку з гострим коміром та картату краватку в помаранчево-синю смужку. Це поєднання офісного та дитячого стилів створює сильний візуальний дисонанс.
