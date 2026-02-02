Греммі-2026: 8 найгірших образів зірок з червоної доріжки
Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії Греммі, яка щороку об’єднує провідних представників музичної індустрії. Вона запам’яталася не лише яскравими перемогами, а й модними промахами. Деякі зірки цього разу ризикнули з образами, які викликали суперечки та хвилю критики.
Про найневдаліші "луки" червоної доріжки читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Гайді Клум
52-річна німецька супермодель та акторка з’явилася на Греммі-2026 в епатажній латексній сукні, що створює ефект другої шкіри.
Краї сукні зверху та знизу виглядають рваними, ніби її грубо вирізали з цільного шматка матеріалу. Глянцевий блиск латексу підкреслює футуристичність образу, що є досить сміливим кроком навіть для такої ікони стилю, як Клум.
Гайді Клум (фото: Getty Images)
PinkPantheress
Вікторія Волкер, відома як PinkPantheress, для червоного хідника вибрала сукню від Vivienne Westwood.
Сукня виконана в досить складній палітрі - це поєднання криваво-червоного, пісочного та приглушеного сірого кольорів. Принт нагадує абстрактне полотно або техніку тай-дай з ефектом "розмитої акварелі".
PinkPantheress (фото: Getty Images)
Розе
Новозеландська та південнокорейська співачка Розанна Пак із гурту Blackpink, відома як Розе, одягла на церемонію чорну мінісукню з білими драпірованими деталями та доповнила образ чорними туфлями-човниками в тон.
Однак спідниця-шлейф створює неймовірний об’єм навколо стегон та виглядає непропорційно решті сукні.
Розе (фото: Getty Images)
Зара Ларссон
Шведська співачка Зара Ларссон вибрала образ у тропічному стилі від Germanier, що зовсім не пасував до червоної доріжки.
Вона продемонструвала комплект, що складався з двох частин, повністю розшитих лелітками: асиметричний кроп-топ на одне плече та довгу спідницю з низькою посадкою.
Зара Ларссон (фото: Getty Images)
Laufey
Ісландсько-китайська співачка й авторка пісень показалася у бузковій сукні від Miu Miu з бахромою, кристалами та намистинами.
Масивне сріблясте оздоблення навколо вирізу та щільні ряди намистин виглядають дещо обтяжливо для тендітної фігури дівчини, створюючи дисбаланс між легкою тканиною та важким камінням. До того ж на сукні дуже багато деталей, і вони виглядають недбало.
Laufey (фото: Getty Images)
Doechii
Американська реперка Джейла Джаймія Гікмон, відома як Doechii, вибрала сукню від Roberto Cavalli. Але її "лук" на Греммі-2026 справді став одним із найбільш суперечливих через радикальний контраст між верхньою та нижньою частинами вбрання.
Напівпрозорий тонкий топ рудо-коричневого відтінку зі складною шнурівкою на грудях створюють дисонанс із масивним низом. Гіперболізована спідниця-шлейф із важкого фіолетового атласу має складну архітектуру з численними рюшами, воланами та золотистим напиленням. Вона "перевантажує" фігуру співачки, а перехід від делікатної прозорості топа до важкого атласу виглядає занадто різким.
Doechii (фото: Getty Images)
Кеша
Кеша з'явилася на церемонії вручення премії Греммі-2026 босоніж та у пишній сукні, що нагадує снігове покривало.
Верхня частина вбрання має гіперболізований об'єм навколо плечей, що нагадує пухнасте манто або сніговий замет та додає фігурі співачки зайвих кілограмів.
Кеша (фото: Getty Images)
Лола Янг
Найдивнішим став образ 25-річної англійської співачки Лоли Янг через радикальний відхід від стандартів вечірньої моди. Зірка обрала стиль, який можна описати як "гіпертрофований піжамний гранж".
Лола з'явилася у надзвичайно вільному худі та широких штанах сіро-оливкового кольору, тканина яких прикрашена дитячими принтами: каченятами, плюшевими ведмедиками, грибами тощо.
Під спортивне худі співачка одягла класичну білу сорочку з гострим коміром та картату краватку в помаранчево-синю смужку. Це поєднання офісного та дитячого стилів створює сильний візуальний дисонанс.
Лола Янг (фото: Getty Images)
Вас також може зацікавити
- Хто із зірок отримав "Греммі-2026"
- Топ-10 найкращих нарядів на Греммі-2026
- Джастін Бібер лише у боксерах та шкарпетках феєрично повернувся на сцену "Греммі".