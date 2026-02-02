ua en ru
Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожки

Понедельник 02 февраля 2026 13:27
Худшие образы звезд на Грэмми-2026 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии Грэмми, которая ежегодно объединяет ведущих представителей музыкальной индустрии. Она запомнилась не только яркими победами, но и модными промахами. Некоторые звезды на этот раз рискнули с образами, которые вызвали споры и волну критики.

О самых неудачных "луках" красной дорожки читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Хайди Клум

52-летняя немецкая супермодель и актриса появилась на Грэмми-2026 в эпатажном латексном платье, создающем эффект второй кожи.

Края платья сверху и снизу выглядят рваными, будто его грубо вырезали из цельного куска материала. Глянцевый блеск латекса подчеркивает футуристичность образа, что является довольно смелым шагом даже для такой иконы стиля, как Клум.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиХайди Клум (фото: Getty Images)

PinkPantheress

Виктория Уолкер, известная как PinkPantheress, для красной дорожки выбрала платье от Vivienne Westwood.

Платье выполнено в довольно сложной палитре - это сочетание кроваво-красного, песочного и приглушенного серого цветов. Принт напоминает абстрактный холст или технику тай-дай с эффектом "размытой акварели".

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиPinkPantheress (фото: Getty Images)

Розе

Новозеландская и южнокорейская певица Розанна Пак из группы Blackpink, известная как Розе, надела на церемонию черное мини-платье с белыми драпированными деталями и дополнила образ черными туфлями-лодочками в тон.

Однако юбка-шлейф создает невероятный объем вокруг бедер и выглядит непропорционально остальному платью.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиРозе (фото: Getty Images)

Зара Ларссон

Шведская певица Зара Ларссон выбрала образ в тропическом стиле от Germanier, который совсем не подходил к красной дорожке.

Она продемонстрировала комплект, состоящий из двух частей, полностью расшитых пайетками: асимметричный кроп-топ на одно плечо и длинную юбку с низкой посадкой.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиЗара Ларссон (фото: Getty Images)

Laufey

Исландско-китайская певица и автор песен показалась в сиреневом платье от Miu Miu с бахромой, кристаллами и бусинами.

Массивная серебристая отделка вокруг выреза и плотные ряды бусин выглядят несколько обременительно для хрупкой фигуры девушки, создавая дисбаланс между легкой тканью и тяжелыми камнями. К тому же на платье очень много деталей, и они выглядят небрежно.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиLaufey (фото: Getty Images)

Doechii

Американская рэперша Джейла Джаймия Гикмон, известная как Doechii, выбрала платье от Roberto Cavalli. Но ее "лук" на Грэмми-2026 действительно стал одним из самых противоречивых из-за радикального контраста между верхней и нижней частями наряда.

Полупрозрачный тонкий топ рыже-коричневого оттенка со сложной шнуровкой на груди создают диссонанс с массивным низом. Гиперболизированная юбка-шлейф из тяжелого фиолетового атласа имеет сложную архитектуру с многочисленными рюшами, воланами и золотистым напылением. Она "перегружает" фигуру певицы, а переход от деликатной прозрачности топа к тяжелому атласу выглядит слишком резким.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиDoechii (фото: Getty Images)

Кеша

Кеша появилась на церемонии вручения премии Грэмми-2026 босиком и в пышном платье, напоминающем снежное покрывало.

Верхняя часть наряда имеет гиперболизированный объем вокруг плеч, напоминающий пушистое манто или снежный сугроб и добавляющий фигуре певицы лишних килограммов.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиКеша (фото: Getty Images)

Лола Янг

Самым странным стал образ 25-летней английской певицы Лолы Янг из-за радикального отхода от стандартов вечерней моды. Звезда выбрала стиль, который можно описать как "гипертрофированный пижамный гранж".

Лола появилась в чрезвычайно свободном худи и широких брюках серо-оливкового цвета, ткань которых украшена детскими принтами: утятами, плюшевыми мишками, грибами и тому подобное.

Под спортивное худи певица надела классическую белую рубашку с острым воротником и клетчатый галстук в оранжево-синюю полоску. Это сочетание офисного и детского стилей создает сильный визуальный диссонанс.

Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожкиЛола Янг (фото: Getty Images)

