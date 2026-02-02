Грэмми-2026: 8 худших образов звезд с красной дорожки

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии Грэмми, которая ежегодно объединяет ведущих представителей музыкальной индустрии. Она запомнилась не только яркими победами, но и модными промахами. Некоторые звезды на этот раз рискнули с образами, которые вызвали споры и волну критики.

О самых неудачных "луках" красной дорожки читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Хайди Клум

52-летняя немецкая супермодель и актриса появилась на Грэмми-2026 в эпатажном латексном платье, создающем эффект второй кожи.

Края платья сверху и снизу выглядят рваными, будто его грубо вырезали из цельного куска материала. Глянцевый блеск латекса подчеркивает футуристичность образа, что является довольно смелым шагом даже для такой иконы стиля, как Клум.

Хайди Клум (фото: Getty Images)

PinkPantheress

Виктория Уолкер, известная как PinkPantheress, для красной дорожки выбрала платье от Vivienne Westwood.

Платье выполнено в довольно сложной палитре - это сочетание кроваво-красного, песочного и приглушенного серого цветов. Принт напоминает абстрактный холст или технику тай-дай с эффектом "размытой акварели".

PinkPantheress (фото: Getty Images)

Розе

Новозеландская и южнокорейская певица Розанна Пак из группы Blackpink, известная как Розе, надела на церемонию черное мини-платье с белыми драпированными деталями и дополнила образ черными туфлями-лодочками в тон.

Однако юбка-шлейф создает невероятный объем вокруг бедер и выглядит непропорционально остальному платью.

Розе (фото: Getty Images)

Зара Ларссон

Шведская певица Зара Ларссон выбрала образ в тропическом стиле от Germanier, который совсем не подходил к красной дорожке.

Она продемонстрировала комплект, состоящий из двух частей, полностью расшитых пайетками: асимметричный кроп-топ на одно плечо и длинную юбку с низкой посадкой.

Зара Ларссон (фото: Getty Images)

Laufey

Исландско-китайская певица и автор песен показалась в сиреневом платье от Miu Miu с бахромой, кристаллами и бусинами.

Массивная серебристая отделка вокруг выреза и плотные ряды бусин выглядят несколько обременительно для хрупкой фигуры девушки, создавая дисбаланс между легкой тканью и тяжелыми камнями. К тому же на платье очень много деталей, и они выглядят небрежно.

Laufey (фото: Getty Images)

Doechii

Американская рэперша Джейла Джаймия Гикмон, известная как Doechii, выбрала платье от Roberto Cavalli. Но ее "лук" на Грэмми-2026 действительно стал одним из самых противоречивых из-за радикального контраста между верхней и нижней частями наряда.

Полупрозрачный тонкий топ рыже-коричневого оттенка со сложной шнуровкой на груди создают диссонанс с массивным низом. Гиперболизированная юбка-шлейф из тяжелого фиолетового атласа имеет сложную архитектуру с многочисленными рюшами, воланами и золотистым напылением. Она "перегружает" фигуру певицы, а переход от деликатной прозрачности топа к тяжелому атласу выглядит слишком резким.

Doechii (фото: Getty Images)

Кеша

Кеша появилась на церемонии вручения премии Грэмми-2026 босиком и в пышном платье, напоминающем снежное покрывало.

Верхняя часть наряда имеет гиперболизированный объем вокруг плеч, напоминающий пушистое манто или снежный сугроб и добавляющий фигуре певицы лишних килограммов.

Кеша (фото: Getty Images)

Лола Янг

Самым странным стал образ 25-летней английской певицы Лолы Янг из-за радикального отхода от стандартов вечерней моды. Звезда выбрала стиль, который можно описать как "гипертрофированный пижамный гранж".

Лола появилась в чрезвычайно свободном худи и широких брюках серо-оливкового цвета, ткань которых украшена детскими принтами: утятами, плюшевыми мишками, грибами и тому подобное.

Под спортивное худи певица надела классическую белую рубашку с острым воротником и клетчатый галстук в оранжево-синюю полоску. Это сочетание офисного и детского стилей создает сильный визуальный диссонанс.

Лола Янг (фото: Getty Images)