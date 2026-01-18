Екошуба та грубі черевики: Саліванчук показала, як створити стильний "лук"

Який "лук" вибрала акторка

Об’ємна шуба як ключовий елемент

Головним акцентом "луку" стала об’ємна шуба з довгим пухнастим екохутром у ніжному кремовому відтінку.

Велика фактура верхнього одягу додає образу візуального тепла та розкоші, створюючи відчуття затишку, яке так важливо у морозну погоду.

Такий вибір верхнього одягу дозволяє поєднати практичність і стиль: пухнастий матеріал не тільки зігріває, а й робить силует виразним та ефектним на фотографіях.

Саліванчук показала модну шубу (скриншот)

Хутряна шапка

"Лук" Анни доповнює масивна хутряна шапка в тон шубі. Цей елемент зараз у топі зимових трендів і робить образ завершеним та статусним.

Крім того, головний убір гармонійно поєднує практичність із модним ефектом, акцентуючи увагу на обличчі та верхній частині силуету.

Саліванчук показала хутряну шапку (скриншот)

Базовий шар та пропорції

Під об’ємною шубою акторка обрала лаконічний світлий одяг - легінси, які щільно прилягають до тіла.

Такий прийом створює контраст із масивним верхом, підкреслює фігуру і зберігає пропорції силуету, не перевантажуючи образ зайвими деталями.

Взуття та аксесуари

Для завершення "луку" Анна обрала світлі черевики на грубій підошві зі шнурівкою, що гармонійно поєднуються з рештою ансамблю та додають стилю сучасної невимушеності в стилі casual.

Аксесуари також грають важливу роль: світлі окуляри підкреслюють елегантність та завершують образ, роблячи його більш продуманим і гармонійним навіть у повсякденному контексті.

Мінімалізм, фактури та дорогий ефект

Загальний ефект "луку" - м’який, світлий та дорогий вигляд, який досягається завдяки вдалому поєднанню різних фактур в межах однієї колірної гами.

Монохромна база, контраст об’ємного верхнього одягу та щільного базового шару, а також правильно підібрані аксесуари демонструють, що зимовий одяг може бути стильним, практичним і візуально витонченим одночасно.

Образ Анни Саліванчук доводить, що навіть у холодну пору року можна виглядати модно та стильно, не жертвуючи комфортом і теплом. Такий лук стане прикладом для тих, хто хоче поєднувати трендові прийоми та повсякденну функціональність.

Анна Саліванчук із родиною (скриншот)