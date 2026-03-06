ua en ru
Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонів

14:11 06.03.2026 Пт
3 хв
Які моделі поєднують комфорт, елегантність і довговічність - поради дизайнера
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Експерт
Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонів Яке взуття носити весною 2026, щоб мати дорогий вигляд (колаж: РБК-Україна)

Відомий дизайнер Андре Тан назвав головні тренди весняного взуття. Ці поради допоможуть вибрати взуття, яке прослужить декілька сезонів і освіжить ваш гардероб.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Більше цікавого: Від суконь-комбінацій до жакетів: 8 трендів весни 2026, які зроблять вас стильними

Тренди взуття на весну 2026

Слінгбеки та ботильйони: елегантність у новому форматі

Туфлі на підборах залишаються популярними, але з цікавими оновленнями. Слінгбеки з тонким ремінцем або ботильйони цього сезону на піку моди. Вони підкреслюють стрункість ноги та додають образу витонченої елегантності.

За словами дизайнера, такі моделі ідеально підходять для весняних виходів у місто, офісних луків або святкових образів, створюючи баланс між класикою та сучасним дизайном.

Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонівАндре Тан про модне взуття на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Лофери з квадратним носком: універсальний вибір на кожен день

Лофери залишаються фаворитом модниць. Особливо актуальні моделі на плоскій підошві з квадратним носком, які легко поєднуються з класичними костюмами, брюками чінос або більш розслабленими комплектами на кожен день.

Андре Тан підкреслює, що такі лофери не тільки зручні, але й додають образу стильної завершеності, а завдяки мінімалістичному дизайну вони залишаються універсальним елементом гардероба.

Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонівАндре Тан про модне взуття на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замшеві мокасини: легкість і витонченість

У 2026 році особливу увагу варто приділяти замшевим мокасинам на платформі. Вони додають образу легкості та витонченості, водночас залишаючись комфортними для щоденного носіння.

Мокасини добре поєднуються з джинсами, спідницями або навіть сукнями, створюючи стильний і практичний весняний look. Дизайнер радить експериментувати з кольорами та текстурами замші, щоб зробити образ більш живим і сучасним.

Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонівАндре Тан про модне взуття на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кеди: ретро та "зношені" моделі

Особливий тренд весни 2026 року - ретро-кеди та моделі з ефектом потертості. Таке взуття виглядає свіжо та невимушено, додає образу легкості та динаміки. Ретро-кеди універсальні: вони підійдуть для прогулянок, подорожей та навіть для поєднання з більш офісними луками, якщо обрати мінімалістичні моделі.

Андре Тан зазначає, що трохи "зношений" вигляд кед цього сезону не лише допустимий, а й бажаний, адже додає образу характеру та стилю.

Андре Тан про взуття на весну, яке змінить ваш стиль і прослужить кілька сезонівАндре Тан про модне взуття на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Порада дизайнера

За словами Андре Тана, весняне взуття 2026 року має бути не тільки красивим, а й функціональним. Головна тенденція - поєднання елегантності та комфорту, а також сміливість у виборі кольору та текстур.

Навіть класичні моделі, такі як лофери чи слінгбеки, можна оновити за допомогою деталей, платформ або нестандартних матеріалів. Весна цього року - час експериментів та створення власного унікального стилю через взуття.

