"Золото", "бронза" та виліт – які питання вже закрили в УПЛ: відео ключових матчів 23 туру

19:44 13.04.2026 Пн
3 хв
ЛНЗ та "Шахтар" в очній битві продовжили чемпіонську інтригу
aimg Андрій Костенко
ЛНЗ та "Шахтар" не виявили переможця (фото: УПЛ)

В українській Прем'єр-лізі завершився насичений 23-й тур сезону-2025/26. Чотири дні футбольних баталій принесли чимало сенсацій: від чергового провалу "Динамо" до історичного злету "Карпат". Водночас центральний матч туру між головними претендентами на чемпіонство – ЛНЗ та "Шахтарем" – залишив відкритим питання про одноосібне лідерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Нічия у битві за чемпіонство

Центральною подією став очний поєдинок лідерів – черкаського ЛНЗ та донецького "Шахтаря". Команди підійшли до зустрічі з рівною кількістю очок (по 50), і матч виправдав очікування, завершившись бойовою нічиєю - 2:2.

ЛНЗ продовжує утримувати першу сходинку завдяки кращим показникам в особистих зустрічах, проте у "гірників" залишається перевага у вигляді матчу в запасі. Лідери йдуть нога в ногу, що обіцяє гарячу кінцівку сезону.

Криза в Києві та рекорд Львова

Головним розчаруванням туру знову стало "Динамо". Кияни вдруге поспіль поступилися, цього разу мінімально програвши "Металісту 1925" (0:1). Ця поразка суттєво відкинула "біло-синіх" від топ-3 та єврокубкової зони – відставання від "Полісся", що йде третім, збільшилося вже до п'яти очок.

Натомість львівські "Карпати" переживають справжній ренесанс. Обігравши "Олександрію" (2:0), львів’яни оновили клубний рекорд, здобувши четверту перемогу поспіль: загальний рахунок цих матчів – 11:00 на користь львів'ян.

Без шансів на порятунок

Ситуація ж суперника "левів" в 23-му турі – критична: безвиграшна серія "Олександрії" досягла катастрофічних 15-ти матчів. Схоже, чинних віце-чемпіонів країни від прямого вильоту вже нічого не врятує. Відставання від 14-ї сходинки, що дає шанс на порятунок у перехідних матчах, досягла вже 8-ми очок. За сім турів до фінішу відіграти їх майже неможливо.

Ще гірша ситуація у "Полтави". Тут, здається, вже махнули рукою на надії залишитися в еліті. До того ж, останній матч із "Поліссям" (0:4) потрапив під підозру, через аномальні ставки на результат.

Усі результати 23-го туру:

  • "Полтава" – "Полісся" – 0:4 (Гуцуляк, 10, з пенальті, Андрієвський, 14, Сарапій, 33, Майсурадзе, 71). На 33-й хвилині вилучено Місюру ("Полтава")
  • "Рух" – "Колос" – 1:1 (Невес, 90 – Теллес, 86)
  • "Карпати" – "Олександрія" – 2:0 (Костенко, 75, Педросо, 90+2). На 73-й хвилині вилучено Мірошниченка ("Карпати"), а на 87-й – Огаркова ("Олександрія")
  • "Металіст 1925" – "Динамо" – 1:0 (Антюх, 79)
  • "Верес" – "Оболонь" – 2:0 (Ндукве, 73, Харатін, 85, з пенальті)
  • "Кудрівка" – "Кривбас" – 1:2 (Сторчоус, 81 – Парако, 32, Шевченко, 88)
  • "Зоря" – "Епіцентр" – 1:0 (Джордан, 33)
  • ЛНЗ – "Шахтар" – 2:2 (Бондар, 28, автогол, Ассінор, 45+5 – Рябов, 11, автогол, Егіналду, 34)

Бомбардири:

  • Матвій Пономаренко ("Динамо") – 9 голів
  • Бабукар Фал ("Рух" / "Карпати") – 9
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 9

Що далі

Наступний 24-й тур пройде з 17 до 20 квітня. Центральним у ньому стане поєдинок "Шахтар" – "Полісся", який відбудеться у понеділок, 20 квітня, на "Арені Львів".

ЛНЗ зіграє в Ковалівці з "Колосом" (18 квітня), "Динамо" – вдома із "Зорею" (17 квітня).

Раніше в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати".

