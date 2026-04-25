UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Знищив аперкотами: українець Новицький ефектно нокаутував американця у Каліфорнії

10:38 25.04.2026 Сб
2 хв
Суперник ледь тримався на ногах, але українець не збирався зупинятися
aimg Катерина Урсатій
Андрій Новицький (фото: Ukrainian Boxing Federation)

Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький здобув яскраву перемогу над досвідченим американцем Александером Флоресом. Одеський важковаговик не лише зберіг статус непереможеного, а й відстояв свій титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Дострокова зупинка в четвертому раунді

Протистояння в Каліфорнії завершилося переконливим тріумфом українця. Новицький (16-0, 12 КО) повністю домінував у ринзі проти Александера Флореса (21-5-1, 19 KO).

Розв'язка настала у четвертій трихвилинці: після серії потужних аперкотів від Андрія його опонент опинився на канвасі.

Попри те, що Флорес зумів підвестися після першого нокдауну, українець миттєво розвинув успіх.

Друге падіння американця стало вирішальним - рефері прийняв рішення припинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Захист поясу та повернення після травми

Цей успіх дозволив Новицькому захистити звання чемпіона за версією WBC International.

Цей пояс він виборов ще в липні 2024 року, коли у стартовому раунді переміг Кіта Маєса.

Вихід у ринг проти Флореса став для одесита першим поєдинком після тривалої паузи.

Нагадаємо, через пошкодження боксер був змушений скасувати очікувану зустріч із Владиславом Сіренком, яка мала відбутися влітку 2025 року в рамках великого вечора боксу Усик - Дюбуа 2.

Статистика та перспективи одесита

Андрій Новицький продовжує свою безпрограшну ходу у професіоналах, яка триває з лютого 2023 року. Наразі його актив налічує:

  • 16 перемог у 16 поєдинках
  • 12 нокаутів (75% успішності)
  • Статус чинного володаря титулу WBC International

Попередній свій бій Андрій провів у травні минулого року, так само достроково розібравшись із Девідом Зегаррою вже у першому раунді.

Перемога над Флоресом підтверджує амбіції українця на подальше просування у світових рейтингах надважкого дивізіону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаБокс