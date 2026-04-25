Знищив аперкотами: українець Новицький ефектно нокаутував американця у Каліфорнії

Дострокова зупинка в четвертому раунді

Протистояння в Каліфорнії завершилося переконливим тріумфом українця. Новицький (16-0, 12 КО) повністю домінував у ринзі проти Александера Флореса (21-5-1, 19 KO).

Розв'язка настала у четвертій трихвилинці: після серії потужних аперкотів від Андрія його опонент опинився на канвасі.

Попри те, що Флорес зумів підвестися після першого нокдауну, українець миттєво розвинув успіх.

Друге падіння американця стало вирішальним - рефері прийняв рішення припинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Захист поясу та повернення після травми

Цей успіх дозволив Новицькому захистити звання чемпіона за версією WBC International.

Цей пояс він виборов ще в липні 2024 року, коли у стартовому раунді переміг Кіта Маєса.

Вихід у ринг проти Флореса став для одесита першим поєдинком після тривалої паузи.

Нагадаємо, через пошкодження боксер був змушений скасувати очікувану зустріч із Владиславом Сіренком, яка мала відбутися влітку 2025 року в рамках великого вечора боксу Усик - Дюбуа 2.

Статистика та перспективи одесита

Андрій Новицький продовжує свою безпрограшну ходу у професіоналах, яка триває з лютого 2023 року. Наразі його актив налічує:

16 перемог у 16 поєдинках

у 16 поєдинках 12 нокаутів (75% успішності)

(75% успішності) Статус чинного володаря титулу WBC International

Попередній свій бій Андрій провів у травні минулого року, так само достроково розібравшись із Девідом Зегаррою вже у першому раунді.

Перемога над Флоресом підтверджує амбіції українця на подальше просування у світових рейтингах надважкого дивізіону.