Знищив аперкотами: українець Новицький ефектно нокаутував американця у Каліфорнії

Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький здобув яскраву перемогу над досвідченим американцем Александером Флоресом. Одеський важковаговик не лише зберіг статус непереможеного, а й відстояв свій титул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.
Протистояння в Каліфорнії завершилося переконливим тріумфом українця. Новицький (16-0, 12 КО) повністю домінував у ринзі проти Александера Флореса (21-5-1, 19 KO).
Розв'язка настала у четвертій трихвилинці: після серії потужних аперкотів від Андрія його опонент опинився на канвасі.
Попри те, що Флорес зумів підвестися після першого нокдауну, українець миттєво розвинув успіх.
Друге падіння американця стало вирішальним - рефері прийняв рішення припинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.
Цей успіх дозволив Новицькому захистити звання чемпіона за версією WBC International.
Цей пояс він виборов ще в липні 2024 року, коли у стартовому раунді переміг Кіта Маєса.
Вихід у ринг проти Флореса став для одесита першим поєдинком після тривалої паузи.
Нагадаємо, через пошкодження боксер був змушений скасувати очікувану зустріч із Владиславом Сіренком, яка мала відбутися влітку 2025 року в рамках великого вечора боксу Усик - Дюбуа 2.
Андрій Новицький продовжує свою безпрограшну ходу у професіоналах, яка триває з лютого 2023 року.
Попередній свій бій Андрій провів у травні минулого року, так само достроково розібравшись із Девідом Зегаррою вже у першому раунді.
Перемога над Флоресом підтверджує амбіції українця на подальше просування у світових рейтингах надважкого дивізіону.
