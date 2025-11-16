Зірки "Холостяка" назвали улюблені парфуми: люкс, "ніша" і навіть бюджетні

Які парфуми обирає Віка

"Важко обрати, бо в мене багато парфумів, я обожнюю кожного дня обирати новий", - зізналася модель.

Але вона все ж визначилася з трьома фаворитами:

Kilian Rolling in Love (солодкий, мигдально-мускусний аромат про близькість і ніжність)

(солодкий, мигдально-мускусний аромат про близькість і ніжність) By Kilian Good Girl Gone Bad (фруктово-квітковий, яскравий і з характером, про спокусу та енергію)

(фруктово-квітковий, яскравий і з характером, про спокусу та енергію) Memo Paris French Leather Eau de Parfum (шкіряний, елегантний, з нотами лимона й троянди, про французьку стриманість і стиль)

Віка з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)

Які аромати обирає Віточка

"Парфумам я не надаю особливого значення і мій смак на них досить мінливий. Аромат, який найдовше зі мною: Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London. Аромат, який полюбився нещодавно: Amouage Guidance, створений легендарним Квентіном Бішем", - розповіла Зварич.

Парфум Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London - солодкий, кремово-ванільний, із коктейльними нотами маршмеллоу та мигдалю, він про грайливість і жіночність. А ось Amouage Guidance - пудрово-квітковий, теплий і густий, з персиковими та деревними відтінками, він про глибоку ніжність і розкішну присутність

Віточка з "Холостяка" назвала улюблені аромати (фото надане Зварич)

Які парфуми обирає Іра

Модель назвала два аромата:

Yves Saint Laurent Black Opium (солодка кава з ваніллю, теплий та нічний аромат про сміливість і магнетичність)

(солодка кава з ваніллю, теплий та нічний аромат про сміливість і магнетичність) Gucci Flora Gorgeous Gardenia (легкий, яскраво-квітковий, з нотами гарденії та червоної груші, про ніжність, молодість і безтурботність)

"Я ще люблю чоловічі парфуми, які йдуть як унісекс. Не згадаю назви, але я ще люблю дуже сильно арабські парфуми, олійні. Вони не такі дорогі, але вони дуже пахнуть", - додала вона.

Іра з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)