UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Зірки "Холостяка" назвали улюблені парфуми: люкс, "ніша" і навіть бюджетні

Віточка, Віка та Іра назвали улюблені аромати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниці нового сезону "Холостяка" розповіли, які аромати у їхньому особистому "топі". Квіткові та провокаційні, "нішеві" та незвичайні, трендові та солодкі - смаки дівчат дуже різні.

Ексклюзивно для РБК-Україна Іра Пуха, Віточка Зварич та Віка Крилас поділилися назвами улюблених парфумів та пояснили, чому обирають саме їх.

Які парфуми обирає Віка

"Важко обрати, бо в мене багато парфумів, я обожнюю кожного дня обирати новий", - зізналася модель.

Але вона все ж визначилася з трьома фаворитами:

  • Kilian Rolling in Love (солодкий, мигдально-мускусний аромат про близькість і ніжність)
  • By Kilian Good Girl Gone Bad (фруктово-квітковий, яскравий і з характером, про спокусу та енергію)
  • Memo Paris French Leather Eau de Parfum (шкіряний, елегантний, з нотами лимона й троянди, про французьку стриманість і стиль)

Віка з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)

Які аромати обирає Віточка

"Парфумам я не надаю особливого значення і мій смак на них досить мінливий. Аромат, який найдовше зі мною: Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London. Аромат, який полюбився нещодавно: Amouage Guidance, створений легендарним Квентіном Бішем", - розповіла Зварич.

Парфум Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London - солодкий, кремово-ванільний, із коктейльними нотами маршмеллоу та мигдалю, він про грайливість і жіночність. А ось Amouage Guidanceпудрово-квітковий, теплий і густий, з персиковими та деревними відтінками, він про глибоку ніжність і розкішну присутність

Віточка з "Холостяка" назвала улюблені аромати (фото надане Зварич)

Які парфуми обирає Іра

Модель назвала два аромата:

  • Yves Saint Laurent Black Opium (солодка кава з ваніллю, теплий та нічний аромат про сміливість і магнетичність)
  • Gucci Flora Gorgeous Gardenia (легкий, яскраво-квітковий, з нотами гарденії та червоної груші, про ніжність, молодість і безтурботність)

"Я ще люблю чоловічі парфуми, які йдуть як унісекс. Не згадаю назви, але я ще люблю дуже сильно арабські парфуми, олійні. Вони не такі дорогі, але вони дуже пахнуть", - додала вона.

Іра з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)

Також вас може зацікавити

  • Що Іра Пуха сказала в інтерв'ю РБК-Україна про нещирість на проекті, Цимбалюка та реакцію на його вчинки
  • Як Віточка з "Холостяка" висловилася в інтерв'ю РБК-Україна про Тараса, побачення з Тереном та хейтерів
  • Про що в інтерв'ю РБК-Україна зізналася Віка Крилас та як вона висловилася про свій виліт з реаліті
Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякНовини шоу-бізнесуКрасаМодні трендиСтиль життяЗірки шоу-бізнесу