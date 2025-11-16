Зірки "Холостяка" назвали улюблені парфуми: люкс, "ніша" і навіть бюджетні

Учасниці нового сезону "Холостяка" розповіли, які аромати у їхньому особистому "топі". Квіткові та провокаційні, "нішеві" та незвичайні, трендові та солодкі - смаки дівчат дуже різні.
Ексклюзивно для РБК-Україна Іра Пуха, Віточка Зварич та Віка Крилас поділилися назвами улюблених парфумів та пояснили, чому обирають саме їх.
"Важко обрати, бо в мене багато парфумів, я обожнюю кожного дня обирати новий", - зізналася модель.
Але вона все ж визначилася з трьома фаворитами:
"Парфумам я не надаю особливого значення і мій смак на них досить мінливий. Аромат, який найдовше зі мною: Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London. Аромат, який полюбився нещодавно: Amouage Guidance, створений легендарним Квентіном Бішем", - розповіла Зварич.
Парфум Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London - солодкий, кремово-ванільний, із коктейльними нотами маршмеллоу та мигдалю, він про грайливість і жіночність. А ось Amouage Guidance - пудрово-квітковий, теплий і густий, з персиковими та деревними відтінками, він про глибоку ніжність і розкішну присутність
Модель назвала два аромата:
"Я ще люблю чоловічі парфуми, які йдуть як унісекс. Не згадаю назви, але я ще люблю дуже сильно арабські парфуми, олійні. Вони не такі дорогі, але вони дуже пахнуть", - додала вона.
