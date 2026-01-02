UA

Зірки футболу на World Cup Nations 2026: ексклюзивна трансляція Київстар ТБ

Фото: Київстар ТБ покаже World Cup Nations 2026 (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

З 3 по 17 січня на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ відбудеться ексклюзивна трансляція грандіозної події світового медіафутболу - Kings World Cup Nations 2026.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз Київстар ТБ.

Турнір об’єднає 20 збірних із різних країн світу, створених у форматі легендарної Kings League, що поєднує видовищність та нову філософію гри 7×7.

Матчі проходитимуть у Бразилії, на арені Allianz Parque в Сан-Паулу. Серед учасників - збірні Бразилії, Аргентини, Німеччини, Італії, Індії, Саудівської Аравії та інших країн, які змагатимуться за титул першого чемпіона Kings World Cup Nations.

На полі зійдуться справжні зірки світового футболу - Хамес Родріґес, Артуро Відаль, Серхіо Агуеро, Рікардо Кака та Неймар да Сілва Сантос Жуніор.

Формат турніру передбачає груповий етап і плей-оф, де кожен поєдинок - справжнє шоу з високими емоціями та несподіваними сюжетами. Фінал відбудеться 17 січня 2026 року.

Як подивитися Kings World Cup Nations 2026

Дивитися турнір наживо можна на каналі Медіафутбол на Київстар ТБ - усі матчі доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Загалом у розділі "Спорт" на Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, зокрема Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub та інші.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти. Підписники будь-якого платного пакета можуть насолоджуватися трансляціями без обмежень.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

