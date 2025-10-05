Зірка "Будиночку на щастя" різко висловилася про дітей чиновників: "Чомусь ТЦК їх не ловить"

Зірка обурилася тим, що в Україні й далі функціонують заклади, створені спеціально для дітей високопосадовців, і водночас цих юнаків не торкається мобілізація.

"І їх чомусь не призивають, ТЦК їх не ловить, евакуатори машини не забирають. А якщо якась мама привезла дитину в школу, на 15 хвилин поставила, прибігає - машини немає. А у таких, навіть якщо на пішохідному переході залишить, - не заберуть. От такі речі мене вражають. Мене також дивує, чому діти високопоставлених людей не на фронті. Чому беруть єдиного сина у батьків із села, а тут - ні?" - сказала вона.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Акторка звернула увагу й на інші ознаки безкарності заможних українців, зазначивши, що на вулицях дедалі більше нових авто - і це виглядає дивно в умовах війни.

"Вчора побачила новину: забрали хлопця, а в нього лежачий тато. От таких беруть, а мажори живуть спокійно. Ще дивує поведінка деяких людей. Наприклад, дівчина, яка отримала дорогезний букет у вигляді ведмедика. Коли їй написали, що краще би гроші передала на фронт, - облила всіх лайном. Такі люди розуміють, що абсолютно безкарні, тому що у них хтось обов'язково є при владі: батьки, хрещені, "папіки" - наголосила Біблів.

Артистка підсумувала, що подібна нерівність і цинічна поведінка привілейованих лише посилює відчуття несправедливості серед українців, які щодня жертвують своїм життям за країну.

