Зінченко святкує перемогу: Passion UA створили сенсацію у першому ж матчі елітного турніру з CS2

Тріумфальний дебют Passion UA

Головною подією ігрового дня став виступ колективу Олександра Зінченка.

Команда Passion UA продемонструвала впевнену гру проти іменитого суперника із США - Liquid.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь української організації, що дозволило їй опинитися за крок від наступного раунду.

Драматична поразка Monte та успіхи легіонерів

Менш успішно виступили Monte. У протистоянні з данським ростером Astralis український клуб поступився з рахунком 1:2.

Примітно, що суперником Monte був їхній колишній лідер, якого напередодні викупила легендарна організація з Данії.

Результати інших матчів за участю українців

Окрім виступів вітчизняних організацій, увага вболівальників була прикута до іноземних колективів, кольори яких захищають українські кіберспортсмени.

Зокрема, успішний старт на турнірі зафіксував турецький клуб FUT.

Колектив, у складі якого виступають українські гравці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, зумів вирвати перемогу в напруженому протистоянні з американською командою М80.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь турецької організації, що забезпечило українцям позитивний баланс у першому раунді "швейцарки".

Водночас менш вдало склався ігровий день для представників легендарного шведського тегу Ninjas in Pyjamas.

Попри зусилля українського дуету у складі Артема "r1nkle" Мороза та Артема "cairne" Мушинського, команда не змогла впоратися з натиском бразильців із Legacy. Матч закінчився поразкою "ніндзя" з рахунком 1:2.

Тепер колектив українців опинився у нижній частині турнірної таблиці, де кожна наступна помилка суттєво наближатиме їх до вильоту з ESL Pro League Season 23.

Формат турніру та подальші перспективи

Перший етап змагань проходить за швейцарською системою серед 16 учасників.

Для просування далі колективам необхідно здобути три перемоги, тоді як третя поразка означає виліт з чемпіонату.

За підсумками поточної стадії вісім найкращих команд пройдуть до наступного раунду, де на них уже чекають ще вісім топ-колективів, які отримали прямі запрошення завдяки високим позиціям у глобальному рейтингу.

Нагадаємо, що нещодавно завершився інший великий чемпіонат - PGL Cluj-Napoca 2026, переможцем якого стала французька команда Vitality.