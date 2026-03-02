Зінченко святкує перемогу: Passion UA створили сенсацію у першому ж матчі елітного турніру з CS2

У першому етапі ESL Pro League 23 українські колективи показали різні результати: Passion UA перемогла Liquid, Monte програла Astralis, а FUT та NiP здобули змішані результати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Головною подією ігрового дня став виступ колективу Олександра Зінченка.
Команда Passion UA продемонструвала впевнену гру проти іменитого суперника із США - Liquid.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь української організації, що дозволило їй опинитися за крок від наступного раунду.
Менш успішно виступили Monte. У протистоянні з данським ростером Astralis український клуб поступився з рахунком 1:2.
Примітно, що суперником Monte був їхній колишній лідер, якого напередодні викупила легендарна організація з Данії.
Окрім виступів вітчизняних організацій, увага вболівальників була прикута до іноземних колективів, кольори яких захищають українські кіберспортсмени.
Зокрема, успішний старт на турнірі зафіксував турецький клуб FUT.
Колектив, у складі якого виступають українські гравці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, зумів вирвати перемогу в напруженому протистоянні з американською командою М80.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь турецької організації, що забезпечило українцям позитивний баланс у першому раунді "швейцарки".
Водночас менш вдало склався ігровий день для представників легендарного шведського тегу Ninjas in Pyjamas.
Попри зусилля українського дуету у складі Артема "r1nkle" Мороза та Артема "cairne" Мушинського, команда не змогла впоратися з натиском бразильців із Legacy. Матч закінчився поразкою "ніндзя" з рахунком 1:2.
Тепер колектив українців опинився у нижній частині турнірної таблиці, де кожна наступна помилка суттєво наближатиме їх до вильоту з ESL Pro League Season 23.
Перший етап змагань проходить за швейцарською системою серед 16 учасників.
Для просування далі колективам необхідно здобути три перемоги, тоді як третя поразка означає виліт з чемпіонату.
За підсумками поточної стадії вісім найкращих команд пройдуть до наступного раунду, де на них уже чекають ще вісім топ-колективів, які отримали прямі запрошення завдяки високим позиціям у глобальному рейтингу.
Нагадаємо, що нещодавно завершився інший великий чемпіонат - PGL Cluj-Napoca 2026, переможцем якого стала французька команда Vitality.
Раніше ми повідомляли, що світові доходи від кіберспорту можуть перевищити 1 млрд доларів.