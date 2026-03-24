Зідан очолить збірну Франції: розкрито деталі таємної угоди легенди

Зінедін Зідан, який залишався без роботи понад чотири роки, нарешті повертається на тренерський місток. Екс-наставник мадридського "Реала" змінить Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції після завершення ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Коли відбудеться офіційне призначення

Теперішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам раніше оголосив, що піде зі збірної після ЧС-2026. Він працював з командою 14 років та досяг неймовірного успіху – "золото" ЧС-2018 та "срібло" ЧС-2022.

Натомість 53-річний Зідан чекав на свій шанс з 2021 року, відхиляючи космічні пропозиції від ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" та збірних інших країн.

За даними джерел, Зідан та Федерація футболу Франції (FFF) вже досягли усної домовленості. Офіційне оголошення та підписання контракту відбудеться одразу після того, як "триколірні" завершать свій виступ на прийдешньому Кубку світу-2026.

Прямий натяк від керівництва

Президент FFF Філіп Діалло в інтерв'ю виданню Le Figaro фактично підтвердив зміну караулу. На запитання про наступника Дешама він відповів лаконічно: "Я вже знаю, хто це буде".

Хоча офіційно ім'я не називалося, інсайдери одностайно стверджують – це Зідан. Наразі сторони узгоджують останні деталі контракту, зокрема кількість асистентів та склад тренерського штабу, який "Зізу" планує привести із собою.

Чого чекати вболівальникам

Призначення Зідана означає не лише зміну тактики, а й нову атмосферу в команді, де грають його колишні підопічні та фанати, включаючи Кіліана Мбаппе.

Для Франції це повернення ікони, яка вела збірну до перемоги на ЧС-1998 як гравець, а тепер спробує повторити цей шлях у ролі тренера.

На чолі "Реала" Зідан тричі перемагав у Лізі чемпіонів (фото: instagram.com/zidane)

Хто такий Зінедін Зідан

Уродженець Марселя, батьки футболіста емігрували з Алжиру. Належить до кабілів – берберського народу з Півночі Африки.

Вихованець "Канна", також захищав кольори "Бордо", туринського "Ювентуса" та "Реала". Двічі став чемпіоном Італії, здобув Суперкубок Італії, два Суперкубка УЄФА, два Міжконтинентальних кубка, виграв титул Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів-2001/02. Зі збірною Франції став чемпіоном світу (1998) та Європи (2000).

Завоював "Золотий м'яч-1998". Завершив кар'єру після вилучення у фіналі ЧС-2006 після провокації Матерацці. Став помічником Карло Анчелотті в "Реалі", тренував дубль мадридців, а в 2016-2018 та 2019-2021 роках працював із першою командою "вершкових". Королівський клуб із ним на чолі виграв 2 титули Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, 3 кубка Ліги чемпіонів, два Суперкубка УЄФА та переміг на двох Клубних чемпіонатах світу.

У травні 2021 року оголосив про відхід з "Реалу" і з того часу перебуває без роботи, відхиляючи чисельні пропозиції.