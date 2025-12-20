"Жодних конфліктів". Комік Веня несподівано пішов з "Ветеранів космічних військ"

Веня покидає команду "Ветерани космічних військ"

У суботу, 20 грудня, гуморист написав, що більше не є частиною популярної команди. Він подякував колегам та фанатам за підтримку і запевнив, що це його особисте рішення.

"Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте, так буде краще", - зазначив він.

Водночас Венедчук дав зрозуміти, що продовжить творчий шлях в іншому форматі.

"Дякую за вісім років уваги й п’ять років на YouTube. Підтримуйте хлопців, слідкуйте за мною на Twitch. Це був фантастичний період мого життя, далі - більше", - додав він.

Веня покидає "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Хто такі "Ветерани космічних військ"

Українська комедійна команда, яка прославилася яскравим стилем та оригінальними виступами. До складу колективу входять Влад Куран, Олександр Венедчук та Артем Дамницький.

Свій творчий шлях гумористи починали ще на студентській сцені, але справжній прорив їм принесла участь в "Лізі Сміху". Зокрема в п'ятому сезоні вони стали чемпіонами під керівництвом Станіслава Боклана.

Після телевізійного успіху хлопці запустили власний YpuTube-канал, який миттєво підкорив глядачів завдяки проєктам "Вікторина" та "Еліас". Вони також нещодавно започаткували нову програму "Музична передача".

Олександр Венедчук у "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Що відомо про здоров'я Вені

На початку року комік потрапив до лікарні. Йому стало зле під час знімань шоу "Еліас". Лікарі діагностували крововилив у мозок і провели екстрену операцію.

Тривалий час Венедчук за рекомендаціями медиків не брав участі в зйомках. Лише в березні він почав повертатися на екрани.

У вересні він розповів про новий етап реабілітації, зокрема переніс ще одну операцію.

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується", - повідомив тоді він.

Веня з "ВКВ" переніс операцію на мозку (фото: instagram.com/ven4os)