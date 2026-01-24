Завадюк про нову "Фабрику зірок", кастинг на "Танцюють всі" і розрив з 1+1 (ексклюзив)

Про звільнення з 1+1 і нову роботу

– Ти не так давно припинив співпрацю з "плюсами". Коли у в твоєму житті з’явився SWEET.TV - вже після цього чи ідея була давно?

– Насправді це відбулося синхронно. Закінчення співпраці з 1+1 абсолютно логічне. Тому що я працював в компанії 12 років. Я дуже вдячний компанії за все, що ми зробили разом.

Можливо, колись між SWEET.TV і 1+1 будуть ставатися колабні проєкти, буду радий до них долучитись. Але на цей момент я продовжую свій шлях саме з платформою SWEET.TV.

Володимир Завадюк (фото: пресслужба SWEET.TV)

– Чому саме платформа? Це більше про майбутнє індустрії чи про нові можливості?

– Тому що я завжди за розвиток, за майбутнє, за нові сміливі ідеї, за челенджі, і всього цього багато на стрімінговій платформі SWEET.TV.

Крім того, вся світова індустрія ТВ розвивається навколо платформ зараз. І логічно, що в Україні це теж відбувається.

Я хочу зазначити, що в Україні це відбувається досить масштабно. Дуже багато страмінгів в Європі поки що достатньо сором'язливо заходять на сторону великих проєктів і шоу. SWEET.TV в Україні, попри війну, це вже робить. Тому мене це не могло не надихнути.

– Тобто для тебе це не просто нове місце роботи?

– Я зараз бачу, що це більше, ніж просто навіть шоу. Це зміна в тому числі індустріальної картинки. І мені цікаво це робити разом в команді.

Володимир Завадюк (фото: пресслужба SWEET.TV)

– Благодійний випуск "Танців з зірками" був дуже успішним. Це вже була твоя “жирна крапка” на 1+1?

– Благодійний випуск "Танців з зірками" був ідеєю моєю і моєї команди. І класно, що зараз вона подарувала "плюсам" майбутній сезон цього шоу.

Я робив благодійний випуск "Танців" з абсолютним розумінням, що я йду з 1+1. Це був крайній проєкт в компанії в ролі керівника продакшну.

Це екологічне розставання з вдячністю. Так буває - іноді треба піти різними шляхами, для того, щоб потужно розвиватися далі.

Про повернення "Фабрики зірок"

– "Фабрика зірок" - це дуже несподіваний камбек. Що вже можеш розповісти про проєкт?

– Якщо ми кажемо про подібний досвід, то в нашої команди в мене вже є він. Коли ми відроджували “Танці з зірками” після 10-річної паузи. Я знаю, як це працює.

Коли ми працювали і думали над контентною стратегією для SWEET.TV, то для мене дуже важливий був баланс. Тут є щось, що просякнуто ностальгією і любов'ю до цих проєктів, і що дозволяє нам притягнути як магніт в тому числі телевізійну аудиторію. Це дуже важливо з точки зору бізнес-кейсу.

Крім того, ми виготовляємо ще один проєкт, адаптацію шоу Destination X. Це зараз, за багатьма спостереженнями на ринку, найінноваційніше, найсучасніше взагалі шоу з точки зору пригод і тревелу. Його називають найбільш діджиталізованим форматом у світі.

Володимир Завадюк (фото: пресслужба SWEET.TV)

Destination X - це справжній прорив у пригодницьких шоу і тревелах. Те, чого глядачі так довго чекали в тому числі на ТБ. Тут є баланс між абсолютно новеньким, чимось дуже сучасним, і чимось тим, за чим дуже скучили глядачі.

– Ти віриш, що "Фабрика" може знову "народжувати зірок"?

– Я впевнений в "Фабриці", я знаю, як люблять вокальні шоу в нашій країні. Та час, в якому ми живемо, змінився. Зараз дуже багато механізмів для того, щоб тестити контент. І мені б хотілося, щоб треки, які будуть релізити наші випускники, одразу з’являлись на стрімінгових музичних платформах.

Прагну долучити до цього шоу реальних музичних продюсерів у нашій країні і авторів, які пишуть круту музику. Мені хочеться, щоб цей проєкт був одночасно ностальгічним і ультрасучасним.

Я планую долучити до команди шоу найкращих людей на ринку. Цей проєкт здатен народжувати нових зірок. В цьому я бачу місію для проєкту і для SWEET.TV, для мене загалом, для команди.

– Чи будеш долучати людей, які працювали над "Фабрикою" раніше?

– Я не знаю, ми ще не думали про команду. Але в мене немає цього поділу, так.

В мене завжди в команді працюють люди різного віку, і це ні на що не впливає.

Головне - спільний результат і здатність ділитися ідеями. І, звісно, багато важко працювати, бо ми працюємо в індустрії, яка вимагає великої кількості роботи.

– А що з учасниками попередніх сезонів? Чи можуть вони з’явитися у проєкті знову?

– Так, бо вони стали реальними зірками. Макс Барських, Володимир Дантес, Вадим Олійник, Даша Астаф'єва, Дмитро Каднай, Оля Цибульська. Все це ті люди, яких ми знаємо, любимо.

Чи будуть вони долучені до проєкту? Безумовно, в різних ролях, так. Тому що вони і несуть цю історію з собою, цей сторітелінг, те, що "Фабрика зірок" - це не просто шоу, це проєкт, де ти можеш стати зіркою.

Володимир Завадюк (фото: пресслужба SWEET.TV)

– А яким буде формат? Бо ми пам’ятаємо щоденники, постійне реаліті…

– Це проєкт у форматі реаліті, проте часи змінилися. Ми розуміємо, що глядач уже не готовий споживати такий обсяг подібного контенту в класичному вигляді. Водночас залаштункове життя може чудово існувати в соціальних мережах.

Ми розглядаємо різні варіанти, але один із пріоритетних - винести щоденні спостереження за учасниками на діджитал-майданчики, тоді як основне велике шоу виходитиме безпосередньо на стрімінгу. Таким чином різні канали комунікації підсилюватимуть один одного.

Про перезапуск "Танцюють всі"

– Як відбиратимете учасників для танцювального формату? Чи будуть "зірки", як у "Танцях"?

– Головна відмінність із "Танцями з зірками", що в цьому форматі беруть участь різні талановиті люди з усієї країни. Їх дуже багато. Це будуть абсолютно різні танцюристи.

– Чи буде акцент на українських танцюристах, які вже працюють на світовому рівні?

– Так, і це одна з моїх ключових цілей. У нас є танцюристи, які вже давно працюють у найсильніших міжнародних проєктах. Наприклад, деякі з них знімаються у кліпах світових зірок.

Я хочу, щоб їх побачили в Україні. Вони теж, я сподіваюся, візьмуть участь.

– У вас одразу три великі адаптації. Що плануєте запускати першим?

– Поки що не можу казати, що стартуватиме першим, що другим, що третім. Але зовсім скоро всі ці проєкти будуть стартувати порівняно близько одне до одного. Тому скоро дізнаєтесь, коли ми оголосимо кастинг.