"Закрийте свої роти": Амосов емоційно про війну в Україні

"Війна – це не октагон"

Під час спілкування з журналістами Амосов жорстко відреагував на популярні фрази в бойових видах спорту про "війну в октагоні".

"Іноді бійці кажуть: "Наступний бій буде війною" – хлопці, якщо ви не знаєте, що таке війна, то закрийте свої роти. Війна – це не октагон і не бійка. Це зовсім інше", - наголосив українець.

За словами Амосова, реальна війна не має нічого спільного ані з важкими тренуваннями, ані з виснажливою згонкою ваги.

"Ти можеш померти в будь-яку секунду. І твій друг може померти. Моя країна живе в цьому вже чотири роки", - додав боєць.

Досвід фронту як внутрішня мотивація

Амосов зізнався, що у найважчі моменти під час боїв він часто згадує свій досвід війни – і саме це допомагає долати труднощі в спорті.

"Коли мені важко, я думаю про те, як важко мені було на війні. Після цього будь-який бій сприймається інакше", – пояснив він.

Боєць підкреслив, що вихід в октагон для нього – це не лише спорт, а й можливість подарувати позитивні емоції українцям у надзвичайно складний час.

"Якщо я дарую трохи гарного настрою військовим – я щасливий. Якщо даю щось позитивне для своєї країни – це для мене найважливіше", - сказав Амосов.

Повернення додому

Ярослав підтвердив, що планує найближчим часом повернутися в Україну.

"У мене є квитки додому. Я лечу через Польщу, бо напряму не можна. Я рік був в Америці й дуже сумую за своєю країною, за родиною, за дітьми. Побачити доньку й сина – це моя мрія зараз", - поділився боєць.

Участь Амосова у війні

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну застав Амосова у рідному Ірпені.

Він готувався до наступного бою ММА, який був запланований на 13 травня 2022 року. На легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні українець мав захищати чемпіонський титул проти британця Майкла Пейджа. Проте цей поєдинок так і не відбувся.

Спортсмен забув про професійну кар'єру – він одразу ж записався у територіальну оборону та брав участь у бойових діях, захищаючи рідне місто та Київ від загарбників.