Ястремська здобула першу перемогу сезону 2026 : українка пройшла в 1/16 фіналу WTA 500

Драматична розв’язка на двох тайбрейках

Стартовий поєдинок у Брисбені проти австралійки Талії Гібсон, яка отримала спеціальне запрошення від організаторів, виявився для українки справжнім випробуванням на витривалість.

Попри те, що Ястремська впевнено розпочала першу партію, опонентка змогла нівелювати перевагу та навіть була близькою до перемоги у сеті. Проте Даяна продемонструвала характер, відігравши критичне відставання та дотиснувши суперницю на тайбрейку.

Схожий сценарій вболівальники спостерігали і в другому сеті, де ініціатива спочатку належала 122-й ракетці світу. Гібсон вела з рахунком 4:1 і мала можливість завершити партію на власній подачі.

Ястремська знову проявила стійкість, реалізувавши ключовий брейк у вирішальний момент. Доля матчу знову визначилася на тайбрейку, де українська тенісистка виявилася точнішою за суперницю.

Гра тривала майже дві години, протягом яких обидві спортсменки по п'ять разів брали подачу одна одної.

Історичний успіх Ястремської у Брисбені

Ця звитяга стала для Даяни знаковою з кількох причин.

По-перше, вона вперше в кар'єрі виграла матч основної сітки на кортах Брисбена, хоча бере участь у цих змаганнях вже всьоме. Раніше її успіхи тут обмежувалися лише кваліфікаційними раундами.

По-друге, українка перервала безвиграшну серію, що тривала з жовтня минулого року. Перемога над Гібсон стала першим успішним результатом Ястремської після турніру в Нінбо.

Наступний виклик для українки

Попереду на Даяну чекає значно серйозніше випробування у 1/16 фіналу. Її опоненткою стане 22-га ракетка світу Лейла Фернандес, яка посіяна на турнірі під 13-м номером.

Історія особистих зустрічей між тенісистками поки що на боці канадки, проте останній очний поєдинок, що відбувся влітку 2025 року, завершився тріумфом українки.

Це додає оптимізму перед наступним раундом змагань у Брисбені, де також продовжує виступи інша представниця України - Марта Костюк.