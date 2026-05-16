"Слава Україні!" LELÉKA довела до мурах виступом у фіналі "Євробачення" (відео)

Що відомо про виступ України у фіналі

LELÉKA вийшла на сцену з піснею, яка розповідає про внутрішню опору, силу духу, повернення до коріння та здатність відроджуватися попри втрати й випробування.

Композиція звучить двома мовами - англійською та українською. В основі лежить символічна гра слів - "виш'ю" (вишивати) та "wish you" (бажаю тобі).

"Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим", - співає вона.

Після перемоги у національному відборі співачка разом з командою оновила конкурсну версію треку, підсиливший її звучанням бандури у виконанні Ярослава Джуся.

Зазнала змін і постановка виступу. Над нею працювали режисер Ілля Дуцик та хореографиня Галина Пех.

Яким був виступ LELÉKA

Спочатку артистка рухалася по подіуму назустріч музиканту Ярославу Джусю, що грає на бандурі. Потім вона продовжила виконувати пісню вже в різних світлових гамах.

Постановка була побудована на зміні відтінків, які додають звучанню композиції ефектності та драматизму.

Так, темні кольори змінювалися на насичені вогняно-помаранчеві тони, а згодом - на холодне, яскраво-блакитне світло.

У цьому сяйві LELÉKA витягнула "найдовшу ноту" - мить, яка змусила затамувати подих. Наприкінці виступу вона неочікувано вигукнула зі сцени Відня "Слава Україні!"



Символічний образ LELÉKA

Особливу увагу привернув наряд артистки, який був натхненний образом птаха. Над його створенням працювали дизайнерки Лілія Літковська та Маргарита Шекель.

Центральним елементом костюма став корсет із рухомими смужками чорного та білого кольорів, що наче імітують крила лелеки.

Завершальним акцентом - зачіска з фактурними хвилями. Не менш активно обговорюють макіяж артистки, головною родзинкою якого стала "лелеча стрілка".



Виступ LELÉKA став одним із найбільш атмосферним номерів вечора, у якому візуальна постановка та символізм поєдналися зі зворушливим виконанням пісні.

Нагадаємо, спочатку представниці України прогнозували місце в топ-10 на "Євробаченні-2026". Згодом оцінки змінилися - нині їй пророкують 14 місце в конкурсі, але все ще може змінитися після фінального голосування.

