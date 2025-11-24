ua en ru
В АПЛ повторилося унікальне вилучення за бійку одноклубників. Чи було таке в Україні?

Понеділок 24 листопада 2025 23:53
В АПЛ повторилося унікальне вилучення за бійку одноклубників. Чи було таке в Україні? ФК "Евертон" (фото: x.com/premierleague)
Автор: Катерина Урсатій

У матчі "Евертона" проти "Манчестер Юнайтед" команда Віталія Миколенка залишилася у меншості через бійку його одноклубників. Це вилучення стало унікальним через його обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на транслчцію матчц.

Рідкісна червона картка за бійку двох одноклубників в АПЛ

Інцидент стався вже на 14-й хвилині гри. Після атаки суперника між захисником "ірисок" Майклом Кіном та півзахисником Ідріссою Гує виникла словесна суперечка, що швидко переросла у фізичне зіткнення. Кін відштовхнув партнера по команді.

У відповідь Ідрісса Гує не стримався та відповів ляпасом у бік Майкла Кіна. Головний суддя матчу миттєво відреагував на цей епізод, показавши Гує пряму червону картку за грубу неспортивну поведінку.

Це унікальне вилучення одразу ж підтвердив суддя VAR, про що повідомили на офіційних сторінках Англійської Прем'єр-ліги.

Рідкісний випадок в історії АПЛ

Це вилучення є неймовірно рідкісним для чемпіонату Англії. Нічого подібного в АПЛ не траплялося майже 17 років.

Востаннє червона картка за фол проти свого одноклубника була показана 28 грудня 2008 року. Тоді Рікардо Фуллер, гравець "Сток Сіті", був вилучений за удар одноклубника Енді Гріффіна у матчі проти "Вест Гема" після пропущеного голу.

Чи були подібні випадки в Україні?

Схожі рідкісні випадки траплялися і в українському футболі, хоча й без червоної картки.

Зокрема, у серпні 2013 року аргентинець Хав'єр Соса отримав жовту картку в матчі "Металіста" проти "Волині" за те, що емоційно відштовхнув партнера по команді Марко Девича.

Епізод в АПЛ довів, що внутрішні конфлікти можуть мати серйозніші наслідки на найвищому рівні.

Додамо, що "Евертон" навіть у меншості сенсаційно переміг МЮ завдяки єдиному голу, який на 29-й хвилині забив Кірнан Дьюзбері-Голл.

Завдяки цій перемозі «іриски» піднялися на 11 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 18 очок, програючи МЮ і "Тоттенхему" лише за різницею забитих і пропущених. Натомість Джек Гріліш і Ко вже випередили своїх найпринциповіших суперників - "Ліверпуль".

Український захисник у стартовому складі

Варто зазначити, що у складі "Евертона" на цей виїзний матч проти "Манчестер Юнайтед" із перших хвилин вийшов український захисник Віталій Миколенко.

Хоча, напередодні поєдинку у ЗМІ обговорювалася інформація про можливий перегляд керівництвом клубу рішення щодо продовження контракту з українським футболістом.

