Віктор Вихрист нокаутував суперника за 29 секунд і завоював титул WBO European

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист здобув блискавичну перемогу в титульному поєдинку. У німецькому Фленсбурзі наш співвітчизник нокаутував суперника менш ніж за пів хвилини, завоювавши пояс WBO European.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Блискавичний фініш: як пройшов бій

Український представник хевівейту Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) продемонстрував тотальну домінацію у ринзі проти македонського боксера Тодорче Цвєткова (14-4, 11 КО).

Поєдинок, на кону якого стояв вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO, виявився одним із найкоротших у кар’єрі 33-річного українця.

З перших секунд зустрічі Вихрист зайняв центр рингу та почав тиснути на опонента.

Ров’язка настала миттєво: Віктор провів потужну серію ударів, яка відправила македонця на настил.

Попри те, що Цвєтков зумів піднятися на ноги, він перебував у стані глибокого потрясіння. Рефері, оцінивши стан боксера, ухвалив рішення зупинити бій.

Офіційний час зупинки - 29-та секунда першого раунду. Таким чином, Вихрист не лише поповнив свій послужний список черговою перемогою, а й став новим володарем регіонального поясу WBO.

Шлях до титулу та зміна планів

Цей успіх став для українця логічним продовженням його переможної серії. Свій попередній виступ Віктор провів у жовтні 2025 року на турнірі в Румунії.

Тоді він також не забарився з розв’язкою, відправивши у нокаут боснійського боксера Бояна Честіча вже у стартовій трихвилинці.

Варто зазначити, що нинішній бій міг відбутися за інших обставин. Початково планувалося, що Вихрист вийде у ринг 10 січня в рамках великого вечора боксу.

Він мав боксувати в андеркарді поєдинку між тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом та поляком Дамяном Книбою.

Однак через певні організаційні труднощі виступ українця у ту дату зірвався, що змусило промоутерів оперативно шукати нові варіанти для бійця.

Спірні моменти та рівень опозиції

Попри яскравий фініш та здобуття титулу, поєдинок викликав неоднозначну реакцію серед експертів.

Головною претензією до команди українця та промоутера Ерола Цейлана залишається рівень підбору суперників. Матчмейкінг події піддався критиці через занадто велику різницю у класі між бійцями.

Крім того, питання виникли і до самої організації WBO, яка санкціонувала титульний статус для поєдинку з настільки очевидним фаворитом.

Проте для самого Віктора Вихриста ця перемога стає важливим кроком для повернення у верхні ешелони світових рейтингів та відкриває шлях до більш серйозних викликів у надважкій ваговій категорії.

Зараз актив українця налічує 17 перемог при одній випадковій поразці, що робить його одним із найперспективніших представників українського боксу у великій вазі на міжнародній арені.