Виктор Выхрист нокаутировал соперника за 29 секунд и завоевал титул WBO European

Суббота 17 января 2026 23:15
Виктор Выхрист нокаутировал соперника за 29 секунд и завоевал титул WBO European Виктор Выхрист (фото: ECBOXING)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист одержал молниеносную победу в титульном поединке. В немецком Фленсбурге наш соотечественник нокаутировал соперника менее чем за полминуты, завоевав пояс WBO European.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Молниеносный финиш: как прошел бой

Украинский представитель хевивейта Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) продемонстрировал тотальную доминацию в ринге против македонского боксера Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО).

Поединок, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO, оказался одним из самых коротких в карьере 33-летнего украинца.

С первых секунд встречи Выхрист занял центр ринга и начал давить на оппонента.

Расправка наступила мгновенно: Виктор провел мощную серию ударов, которая отправила македонца на настил.

Несмотря на то, что Цветков сумел подняться на ноги, он находился в состоянии глубокого потрясения. Рефери, оценив состояние боксера, принял решение остановить бой.

Официальное время остановки - 29-я секунда первого раунда. Таким образом, Выхрист не только пополнил свой послужной список очередной победой, но и стал новым обладателем регионального пояса WBO.

Путь к титулу и изменение планов

Этот успех стал для украинца логическим продолжением его победной серии. Свое предыдущее выступление Виктор провел в октябре 2025 года на турнире в Румынии.

Тогда он также не замедлил с развязкой, отправив в нокаут боснийского боксера Бояна Честича уже в стартовой трехминутке.

Стоит отметить, что нынешний бой мог состояться при других обстоятельствах. Изначально планировалось, что Выхрист выйдет в ринг 10 января в рамках большого вечера бокса.

Он должен был боксировать в андеркарде поединка между временным чемпионом мира по версии WBC Агитом Кабаелом и поляком Дамяном Кныбой.

Однако из-за определенных организационных трудностей выступление украинца в ту дату сорвалось, что заставило промоутеров оперативно искать новые варианты для бойца.

Спорные моменты и уровень оппозиции

Несмотря на яркий финиш и получение титула, поединок вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов.

Главной претензией к команде украинца и промоутеру Эрола Цейлана остается уровень подбора соперников. Матчмейкинг события подвергся критике из-за слишком большой разницы в классе между бойцами.

Кроме того, вопросы возникли и к самой организации WBO, которая санкционировала титульный статус для поединка со столь очевидным фаворитом.

Однако для самого Виктора Выхриста эта победа становится важным шагом для возвращения в верхние эшелоны мировых рейтингов и открывает путь к более серьезным вызовам в супертяжелой весовой категории.

Сейчас актив украинца насчитывает 17 побед при одном случайном поражении, что делает его одним из самых перспективных представителей украинского бокса в большом весе на международной арене.

Ранее, Усик откровенно объяснил, почему следующим соперником станет Уайлдер.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

