Віка з "Холостяка" про Барбі-образ і порівняння з Мерилін Монро: "Рожевий - це сила"

Про образ рожевого кольору

На запитання, чи свідомо вона обирала такий стиль, Віка відповіла, що такий колір запропонували стилісти.

"Я не вибирала якийсь конкретний стиль, на проєкті з нами працювали професійні стилісти. Мені сказали, що сукню шитимуть індивідуально під мене, надіслали ескізи - і це було справді дуже гарно, елегантно та витончено", - розповіла модель.

Їй запропонували вбрання в модному відтінку фуксія, оскільки інші вже були закріплені за іншими учасницями.

"Запропонували колір фуксія, тому що, як виявилося, всі інші кольори вже були розібрані. І мені сказали: "У такому кольорі ти точно запам'ятаєшся". Мені здається, що вони точно щось знали", - з усмішкою зазначила зірка "Холостяка".

Віка з "Холостяка" (фото: пресслужба)

Віка відповіла на критику Барбі-образу

На запитання про критику рожевої сукні та кольору волосся Крилас відповіла, що їй "смішно, що у 2025 році люди все ще можуть критикувати за рожеву сукню або колір волосся".

"Що за упередження? Невже ми досі живемо в час, коли блондинка в рожевому - це обов'язково "щось легковажне" і "чому хмаринка плаче"?" - відповіла модель.

Вона наголосила, що її стиль та енергія відображають особистість, і що зовнішній вигляд не повинен визначати глибину людини.

"Рожевий для мене - це сила, жіночність і впевненість, а не кліше. Тому всім, хто критикує: не бійтеся кольору. Він не визначає глибину людини, вона всередині", - вважає Вікторія.

Віка прокоментувала порівняння її образу з Монро

Крім того, вона прокоментувала порівняння з відомою американською актрисою Мерилін Монро.

"Ця жінка тонко відчувала людей, багато читала і мала глибоку саморефлексію. Але світ, який вимагав від неї лише "блондинку з посмішкою", з її внутрішньою вразливістю не поєднувався. Це той випадок, коли важко протистояти суспільним шаблонам, але я точно знаю, хто я і про що, незалежно від зовнішності", - розповіла Крилас.

Віка з "Холостяка" (фото: пресслужба)