Відома українська співачка вперше стане мамою у 40 років: зворушливі фото

Українська співачка і психолог Лавіка (справжнє ім'я - Любов Юнак), яка стала відома завдяки участі в шоу "Фабрика зірок-3", повідомила в мережі радісну новину - зовсім скоро вона вперше стане мамою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram артистки.
Про це вона розповіла, опублікувавши теплу фотосесію, зроблену просто неба напередодні її дня народження.
Лавіка зізналася, що нинішній листопад став для неї найтеплішим у житті. Вона подякувала собі за те, що завжди свідомо обирає свій шлях, не озираючись на стереотипи про вік, зміни статусів чи складні часи.
Співачка підкреслила, що навчилася довіряти собі та своїм рішенням - і саме це вважає найбільшим досягненням.
Лавіка також повідомила, що 30 листопада, попри цікавий стан, виступить на фестивалі Atlas, після чого планує трохи відпочити вдома.
"Дякую вам за цей рік. І за наступний! Дякую, що ми разом і в єдності проходимо цей шлях", - зазначила вона.
Крім того, співачка попросила "посміхнутися їй із пузиком", бо хотіла подарувати світлу новину в непростий час і зробити чужі дні теплішими.
Лавіка почала свій творчий шлях у 2008 році.
Уже перші її пісні потрапляли в ротації провідних українських радіостанцій, а у 2016-му вона спробувала виступити в Нацвідборі на Євробачення, де перемогла Джамала. Співачка також деякий час працювала ведучою на телеканалі М1.
У 2022 році Лавіка вирішила повернутися на сцену і разом з Єгором Келейниковим заснувала гурт Bulling.
Паралельно вона активно розвивала іншу свою професію - психологію. Зараз вона працює як кризовий терапевт, арттерапевт і психолог, допомагає військовим і цивільним, а також займається волонтерством.
У 2024 році співачка повідомила про загибель свого брата на фронті.
У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника "Фабрики зірок" Вову Борисенка. Однак шлюб тривав недовго - зовсім скоро пара оголосила про розлучення.
Борисенко, коментуючи розрив, зізнавався, що не міг продовжувати стосунки з людиною, яка хотіла розлучення. Після цього він пережив півтора року депресії й згодом дійшов висновку, що у їхнього союзу від самого початку були проблеми.
У травні 2025 року вона вийшла заміж за Дмитра Вознюка.
