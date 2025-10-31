ua en ru
Від "Бітлджюса" до "Трупа нареченої": 6 фільмів з ідеальною атмосферою Гелловіну

П'ятниця 31 жовтня 2025 17:59
UA EN RU
Від "Бітлджюса" до "Трупа нареченої": 6 фільмів з ідеальною атмосферою Гелловіну Фільми на Гелловін (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Гелловін це не лише костюми, гарбузи й карамель, це настрій, який хочеться відчути навіть без вечірок і маскарадів. І найкращий спосіб зануритися в цю магічну атмосферу - обрати правильне кіно.

РБК-Україна зібрало для вас класні фільми на Гелловін, серед яких кожен знайде щось для себе - жахи, комедії, атмосферні мультики та навіть чорний гумор.

"Бітлджюс" (Beetlejuice)

Культова стрічка Тіма Бертона, в якій на вас чекають ідеальний мікс чорного гумору, готики й візуального безумства. Чоловік та його кохана стали примарами, а потім вони намагаються позбутися нових мешканців свого будинку і викликають ексцентричного демона на ім’я Бітлджюс. Ідеальний вибір для тих, хто хоче свято без жахів, але з драйвом і шармом 80-х.

"Закляття" (The Conjuring)

Цей фільм для тих, хто хоче полоскотати нерви на всі 100. Історія подружжя, які розслідують надприродні явища, стала класикою сучасного хорору. Напруга зростає з кожною сценою, а атмосфера старого будинку, темних кімнат і загадкових звуків не відпускає до фіналу. Фільм для тих, хто хоче відчути, що Гелловін це не лише гра, а й справжній трилер.

"Сімейка Адамсів" (The Addams Family)

Найчарівніша моторошність у світі кіно. Ексцентрична родина Адамсів із чорним гумором і дивакуватими звичками давно стала символом Гелловіну. У цій версії є все, що потрібно: старовинний замок, дотепні жарти, готичний стиль і атмосфера вечірнього костюмованого балу, який триває увесь рік. Цей фільм створює святковий настрій без жодної краплі страху.

"Труп нареченої" (Corpse Bride)

Ще один шедевр Бертона, ніжний, меланхолійний і водночас чарівний. Мультфільм розповідає про юнака, який випадково одружується з нареченою з потойбіччя. Це історія про вірність, красу навіть після смерті та магію, яка живе у темряві. Візуально розкішний і глибоко поетичний, фільм створює справжню осінню магію.

"Воно" (It)

Фільм, який повернув моду на справжній хорор. Клоун Пеннівайз став символом дитячих страхів і нічних кошмарів. Але "Воно" не лише про жах, а й про дружбу, хоробрість і здатність дивитися страху в очі. Якщо хочете провести Гелловін з сиротами на шкірі, цей фільм створений саме для цього.

"Г’юбі Геловін" (Hubie Halloween)

Чудовий варіант для тих, хто хоче не лякатися, а посміхатися. Комедія з Адамом Сендлером про добродушного дивака, який намагається врятувати своє місто від дивних подій у ніч Гелловіну. Це легке, кумедне і трохи безглузде кіно, яке нагадує: навіть серед жартів і дурниць може народитися справжня магія свята.

