От "Битлджюса" до "Трупа невесты": 6 фильмов с идеальной атмосферой Хэллоуина

Пятница 31 октября 2025 17:59
От "Битлджюса" до "Трупа невесты": 6 фильмов с идеальной атмосферой Хэллоуина Фильмы на Хэллоуин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Хэллоуин это не только костюмы, тыквы и карамель, это настроение, которое хочется почувствовать даже без вечеринок и маскарадов. И лучший способ окунуться в эту магическую атмосферу - выбрать правильное кино.

РБК-Украина собрало для вас классные фильмы на Хэллоуин, среди которых каждый найдет что-то для себя - ужасы, комедии, атмосферные мультики и даже черный юмор.

"Битлджюс" (Beetlejuice)

Культовая лента Тима Бертона, в которой вас ждут идеальный микс черного юмора, готики и визуального безумия. Мужчина и его возлюбленная стали призраками, а потом они пытаются избавиться от новых обитателей своего дома и вызывают эксцентричного демона по имени Битлджюс. Идеальный выбор для тех, кто хочет праздника без ужасов, но с драйвом и шармом 80-х.

"Заклятие" (The Conjuring)

Этот фильм для тех, кто хочет пощекотать нервы на все 100. История супругов, расследующих сверхъестественные явления, стала классикой современного хоррора. Напряжение растет с каждой сценой, а атмосфера старого дома, темных комнат и загадочных звуков не отпускает до финала. Фильм для тех, кто хочет почувствовать, что Хэллоуин это не только игра, но и настоящий триллер.

"Семейка Аддамсов" (The Addams Family)

Самая очаровательная жуть в мире кино. Эксцентричная семья Аддамсов с черным юмором и странными привычками давно стала символом Хэллоуина. В этой версии есть все, что нужно: старинный замок, остроумные шутки, готический стиль и атмосфера вечернего костюмированного бала, который длится весь год. Этот фильм создает праздничное настроение без единой капли страха.

"Труп невесты" (Corpse Bride)

Еще один шедевр Бертона, нежный, меланхоличный и одновременно волшебный. Мультфильм рассказывает о юноше, который случайно женится на невесте из потустороннего мира. Это история о верности, красоте даже после смерти и магии, которая живет во тьме. Визуально роскошный и глубоко поэтический, фильм создает настоящую осеннюю магию.

"Оно" (It)

Фильм, который вернул моду на настоящий хоррор. Клоун Пеннивайз стал символом детских страхов и ночных кошмаров. Но "Оно" не только об ужасе, но и о дружбе, храбрости и способности смотреть страху в глаза. Если хотите провести Хэллоуин с сиротами на коже, этот фильм создан именно для этого.

"Хьюби Хэллоуин" (Hubie Halloween)

Отличный вариант для тех, кто хочет не пугаться, а улыбаться. Комедия с Адамом Сэндлером о добродушном чудаке, который пытается спасти свой город от странных событий в ночь Хэллоуина. Это легкое, забавное и немного нелепое кино, которое напоминает: даже среди шуток и глупостей может родиться настоящая магия праздника.

