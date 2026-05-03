Вчені пояснили, як дрони з радаром допоможуть знайти воду на Марсі
Вчені з Університету Арізони показали, що дрони з георадаром здатні точно картографувати підземний лід - і запропонували використати цю технологію для пошуку води на Марсі. Такий підхід дозволить місіям бурити саме там, де лід найближчий до поверхні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Проблема орбітальних радарів
Десятиліттями місії на Марс покладалися на орбітальні радари для виявлення підземного льоду. Вони підтвердили наявність величезних запасів води під шарами каменю і пилу - особливо на середніх широтах планети.
Але орбітальні системи не здатні визначити точну глибину залягання льоду і товщину перекриваючого шару.
Саме це критично важливо: якщо лід залягає під метром пухкого ґрунту - його можна дістати, якщо під десятками метрів твердої породи - ні.
Що показали випробування на Землі
Дослідники випробували дрони з георадаром над льодовиками Аляски та Вайомінгу, які за структурою нагадують крижані поклади на Марсі.
Дрони летіли на малій висоті і картографували товщину льоду, виявляли шари уламкового матеріалу завтовшки кілька метрів та розкривали внутрішню структуру льодовиків. Результати підтверджені польовими вимірами і бурінням.
Як це працюватиме на Марсі
Схема передбачає три рівні: орбітальні апарати визначають широкі регіони з льодом, дрони уточнюють карти з високою роздільною здатністю, а наземні місії проводять буріння і аналіз.
Це знижує ризики і підвищує ефективність - замість сліпого буріння місії зможуть цілитися в найперспективніші ділянки.
Ідея спирається на досвід вертольота Ingenuity NASA, який довів можливість польотів в розрідженій атмосфері Марса.
Навіщо це потрібно
Крижана вода на Марсі - це одночасно науковий архів давнього клімату планети і потенційний ресурс для майбутніх астронавтів: питна вода, виробництво кисню, сільське господарство. Точне визначення місць залягання льоду також підвищить шанси знайти сліди минулого життя.
