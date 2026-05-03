Вчені пояснили, як дрони з радаром допоможуть знайти воду на Марсі

Вчені з Університету Арізони показали, що дрони з георадаром здатні точно картографувати підземний лід - і запропонували використати цю технологію для пошуку води на Марсі. Такий підхід дозволить місіям бурити саме там, де лід найближчий до поверхні.

Проблема орбітальних радарів

Десятиліттями місії на Марс покладалися на орбітальні радари для виявлення підземного льоду. Вони підтвердили наявність величезних запасів води під шарами каменю і пилу - особливо на середніх широтах планети.

Але орбітальні системи не здатні визначити точну глибину залягання льоду і товщину перекриваючого шару.

Саме це критично важливо: якщо лід залягає під метром пухкого ґрунту - його можна дістати, якщо під десятками метрів твердої породи - ні.

Що показали випробування на Землі

Дослідники випробували дрони з георадаром над льодовиками Аляски та Вайомінгу, які за структурою нагадують крижані поклади на Марсі.

Дрони летіли на малій висоті і картографували товщину льоду, виявляли шари уламкового матеріалу завтовшки кілька метрів та розкривали внутрішню структуру льодовиків. Результати підтверджені польовими вимірами і бурінням.

Як це працюватиме на Марсі

Схема передбачає три рівні: орбітальні апарати визначають широкі регіони з льодом, дрони уточнюють карти з високою роздільною здатністю, а наземні місії проводять буріння і аналіз.

Це знижує ризики і підвищує ефективність - замість сліпого буріння місії зможуть цілитися в найперспективніші ділянки.

Ідея спирається на досвід вертольота Ingenuity NASA, який довів можливість польотів в розрідженій атмосфері Марса.

Навіщо це потрібно

Крижана вода на Марсі - це одночасно науковий архів давнього клімату планети і потенційний ресурс для майбутніх астронавтів: питна вода, виробництво кисню, сільське господарство. Точне визначення місць залягання льоду також підвищить шанси знайти сліди минулого життя.