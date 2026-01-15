ua en ru
Усик став номером один у світі після завершення кар’єри Кроуфорда

Четвер 15 січня 2026 22:30
UA EN RU
Усик став номером один у світі після завершення кар’єри Кроуфорда Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український чемпіон Олександр Усик офіційно визнаний лідером світового боксу за версією ESPN. Після завершення кар'єри Теренса Кроуфорда наш титулований важковаговик посів першу сходинку рейтингу P4P.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Зміна лідера у світовому боксі

Авторитетне спортивне видання оновило перелік найкращих бійців планети незалежно від вагової категорії. Перше місце у списку посів володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Українцю вдалося піднятися на вершину після того, як попередній лідер - американець Теренс Кроуфорд - оголосив про припинення професійних виступів.

Варто зазначити, що Кроуфорд неодноразово схвально відгукувався про українця, називаючи його справжньою легендою боксу, та публічно підтримував Україну після своєї останньої перемоги над Саулем Альваресом.

Тріумфальний шлях до вершини

Свій статус найсильнішого Усик підтвердив у липневому реванші проти Даніеля Дюбуа, де здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді та став абсолютним чемпіоном.

Попри те, що згодом українець втратив пояс WBO через відмову від поєдинку з Фабіо Вордлі, його досягнення у хевівейті дозволили обійти конкурентів.

Наразі трійку лідерів у списку найкращих боксерів сучасності за версією експертної групи ESPN, до якої увійшли Андреас Гейл і Тедді Атлас, формують Олександр Усик, абсолютний чемпіон у напівлегкій вазі Наоя Іноуе та Дмитро Бівол.

Нові обличчя та майбутні протистояння

Вихід Кроуфорда на пенсію дозволив увійти до топ-10 Теофімо Лопесу. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі вже 31 січня вийде на ринг проти восьмого номера рейтингу - Шакура Стівенсона.

Також значна увага прикута до японського боксу: Наоя Іноуе після грудневої перемоги над Девідом Пікассо готується до масштабного бою проти свого земляка Дзюнто Накатані, який заплановано на 2026 рік.

Топ-10 боксерів за версією ESPN

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Іноуе
  3. Дмитро Бівол
  4. Джессі Родрігес
  5. Артур Бетербієв
  6. Давід Бенавідес
  7. Шакур Стівенсон
  8. Дзунто Накатані
  9. Девін Хейні
  10. Теофімо Лопес

Раніше ми повідомляли, що Усик близький до укладання контракту з американською промоутерською компанією.

Також читайте, хто очолив оновлений список IBF і претендує на пояс Усика.

