"Уособлює безсмертя": Майлі Сайрус отримала зірку на Алеї слави й розчулила промовою

14:48 23.05.2026 Сб
3 хв
Підтримати зірку прийшли найближчі
Крижанівська Наталя
Майлі Сайрус (фото: Getty Images)
Відома американська співачка Майлі Сайрус отримала одну з найпрестижніших відзнак у світі шоу-бізнесу - власну іменну зірку на голлівудській "Алеї слави". Урочиста церемонія відкриття відбулася в Лос-Анджелесі та зібрала найближчих людей артистки, друзів і зіркових гостей.

Про знакову подію в житті відомої зірки РБК-Україна розповість з посиланням на Variety.

Особлива "зірка" та емоції Майлі

Під час урочистої церемонії, куди підтримати виконавицю прийшли члени її родини і друзі, Майлі Сайрус подякувала за постійну підтримку та наголосила, що ця нагорода має для неї глибокий символічний зміст. За її словами, зірка на "Алеї слави" для неї - це не просто відзнака, а символ творчого "безсмертя" та можливості залишити слід у культурі.

"Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших", - сказала вона.

Крім того, співачка пригадала своє дитинство, коли разом із батьком гуляла Голлівудським бульваром і навіть не могла уявити, що колись її ім'я опиниться поруч із легендами світового кіно та музики. Тепер ця мрія стала реальністю.

Зіркові гості та стильна поява "винуватиці"

Церемонія зібрала чимало відомих гостей, які прийшли підтримати артистку в цей важливий момент. Зокрема, на заході помітили нареченого Майлі - Макса Морандо, маму Тішу Сайрус, сестру Бренді Сайрус, а також подруг: акторку Аню Тейлор-Джой та дизайнерку Донателлу Версаче.

Особливої уваги вимагав і вихід співачки безпосередньо на церемонію. Вона з'явилася на "Алеї слави" у вінтажній сукні Versace з колекції 2015 року. Образ поєднав елегантність і сміливість, підкресливши статус зірки.

За що Сайрус отримала почесну нагороду

Всесвітньо відома музикантка і акторка Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській "Алеї слави" за значний внесок у музику та багаторічні досягнення в індустрії розваг. За роки своєї кар'єри, яку вона почала в досить юному віці, вона пройшла шлях від підліткової зірки Disney до глобальної поп-ікони. Сьогодні співачка буквально формує нові тренди в музиці та стилі.

До того ж організатори відзначили її успіхи як співачки, авторки пісень і виконавиці, чиї хіти неодноразово очолювали світові чарти та збирали мільярди прослуховувань.

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончарова кореспондент РБК-Україна