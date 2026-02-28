Український фінал близько: Калініна дізналася ім'я суперниці після феєричної перемоги

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно подолала півфінальну стадію на турнірі серії WTA 125 в Анталії. Упевнена перемога над словенкою Веронікою Ер’явец дозволила їй вийти у перший фінал сезону-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Шлях до вирішального матчу

Турнірна сітка в Анталії виявилася для першої ракетки змагань насиченою на виклики.

Розпочавши виступи з перемоги над "нейтральною" Ібрагімовою, Калініна згодом вибила з розіграшу співвітчизницю Катаріну Завацьку та представницю Грузії Єкатеріне Горгодзе.

Ці успіхи дозволили Ангеліні вперше у поточному році дістатися до стадії 1/2 фіналу, де на неї чекала Вероніка Ер’явец (№108 WTA).

Хід поєдинку проти Ер’явец

Матч проти словенської тенісистки пройшов за повної домінації українки та тривав лише два сети.

У першій партії суперниці тривалий час йшли на рівних, обмінюючись геймами. Ключовим моментом став шостий гейм, у якому Калініна зуміла реалізувати вирішальний брейк, що дозволило їй закрити сет із рахунком 6:3.

Другий сет перетворився на односторонній рух. Ангеліна одразу захопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль. Завершити партію та матч вдалося з розгромним результатом 6:1.

Перший фінал у 2026 році

Для Калініної це перший вихід у фінал за останні два місяці.

Востаннє українка боролася за трофей ще у грудні 2025 року на турнірі в Ліможі (Франція), де вона в підсумку стала чемпіонкою.

У вирішальному протистоянні в Анталії Ангеліна зустрінеться з представницею Японії Моюкою Учідзімою.

Японська тенісистка виборола путівку до фіналу у важкому трисетовому поєдинку проти єгиптянки Маяр Шериф.