Украинский финал близко: Калинина узнала имя соперницы после феерической победы

Суббота 28 февраля 2026 13:56
Украинский финал близко: Калинина узнала имя соперницы после феерической победы Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела полуфинальную стадию на турнире серии WTA 125 в Анталии. Уверенная победа над словенкой Вероникой Эрьявец позволила ей выйти в первый финал сезона-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Путь к решающему матчу

Турнирная сетка в Анталии оказалась для первой ракетки соревнований насыщенной на вызовы.

Начав выступления с победы над "нейтральной" Ибрагимовой, Калинина впоследствии выбила из розыгрыша соотечественницу Катарину Завацкую и представительницу Грузии Екатерину Горгодзе.

Эти успехи позволили Ангелине впервые в текущем году добраться до стадии 1/2 финала, где ее ждала Вероника Эрьявец (№108 WTA).

Ход поединка против Эрьявец

Матч против словенской теннисистки прошел при полной доминации украинки и продлился всего два сета.

В первой партии соперницы долгое время шли на равных, обмениваясь геймами. Ключевым моментом стал шестой гейм, в котором Калинина сумела реализовать решающий брейк, что позволило ей закрыть сет со счетом 6:3.

Второй сет превратился в одностороннее движение. Ангелина сразу захватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд. Завершить партию и матч удалось с разгромным результатом 6:1.

Первый финал в 2026 году

Для Калининой это первый выход в финал за последние два месяца.

Последний раз украинка боролась за трофей еще в декабре 2025 года на турнире в Лиможе (Франция), где она в итоге стала чемпионкой.

В решающем противостоянии в Анталии Ангелина встретится с представительницей Японии Моюкой Учидзимой.

Японская теннисистка завоевала путевку в финал в тяжелом трехсетовом поединке против египтянки Маяр Шериф.

Теннис
Новости
