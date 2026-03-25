Українська молодь дотиснула Північну Ірландію: один влучний удар змінив долю путівки на Євро

Юніорська збірна України з футболу успішно розпола вирішальний етап кваліфікації на чемпіонат Європи-2026. У першому турі елітраунду підопічні Дмитра Михайленка мінімально здолали команду Північної Ірландії.
Після бездоганного виступу в першому раунді відбору, де "синьо-жовті" почергово обіграли Албанію, Чорногорію та Словаччину, українці підійшли до елітраунду в статусі фаворитів своєї групи.
Зустріч із британцями підтвердила високі амбіції нашої команди.
Долю протистояння вирішив єдиний забитий м’яч. Одразу після перерви, на 47-й хвилині, точного удару завдав півзахисник Олександр Сорока.
Незважаючи на спроби суперника відігратися, українська збірна втримала переможний результат до фінального свистка.
Завдяки цій перемозі Україна U19 очолила таблицю 5-ї групи з трьома очками в активі. Варто зазначити, що регламент турніру дуже суворий: путівку на континентальну першість отримає лише команда, яка посяде перше місце у своєму квартеті.
Свій наступний крок до фінальної частини Євро-2026 українці зроблять уже в найближчу суботу.
У другому турі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Казахстану. Поєдинок заплановано на 28 березня, стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом.
