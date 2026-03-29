Українка стала королевою світу: результати гучного бою Анастасії Петренко

Тріумф в Ерсталі: як українка підкорила Бельгію

У ніч на 29 березня арена "Hall des sports M.Daerden" стала свідком історичного успіху українського жіночого боксу.

Головною подією вечора став поєдинок за вакантний пояс чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

30-річна українка Анастасія Петренко зустрілася в рингу з представницею Мексики Марією Соледад Варгас.

Попри значний досвід суперниці, Петренко з перших хвилин захопила ініціативу.

Завдяки активній роботі ніг та точним джебам українка не давала Варгас можливості вийти на зручну дистанцію.

Хоча мексиканка намагалася змінити хід протистояння поодинокими силовими ударами, сподіваючись на дострокову перемогу, захист Анастасії працював бездоганно.

Суддівський вердикт та статистика поєдинку

Бой тривав усі відведені десять раундів. У другій половині зустрічі Петренко дещо знизила темп, проте діяла максимально ефективно, успішно контратакуючи суперницю.

У підсумку всі троє суддів віддали перевагу українській спортсменці. Рахунок на картках зафіксував перемогу Петренко: 97-93, 96-94 та 97-93.

Цей успіх став восьмим у професійній кар'єрі Анастасії (8-0, 4 КО).

До цього вона вже володіла регіональними титулами WBC Francophone та WBC Ukraine, але пояс IBO став першим повноцінним світовим титулом у її послужному списку.

Підйом українського боксу: від Rising Stars до світових вершин

Перемога Петренко логічно доповнює серію останніх успіхів вітчизняних боксерів.

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика організувала масштабний івент Rising Stars в Equides Club. У межах того вечора боксу відбулося кілька знакових дебютів та захистів: