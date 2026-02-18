ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українка пішла на шалений ризик на Олімпіаді: чим закінчився надскладний стрибок

Середа 18 лютого 2026 13:39
UA EN RU
Українка пішла на шалений ризик на Олімпіаді: чим закінчився надскладний стрибок Діана Яблонська (фото: НОК)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з фристайлу розпочала виступи на зимових Іграх-2026. У жіночій лижній акробатиці чотири українки змагалися за вихід у фінал, продемонструвавши складні стрибки, але зупинилися за крок від мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте: Найгірший результат за 28 років: збірна України провалила чоловічу естафету

Дебют українських фристайлісток на головному старті чотириріччя

Першою дисципліною для представників України на Олімпіаді стала жіноча акробатика. Національну команду представляли чотири спортсменки: Ангеліна Брикіна, Оксана Яцюк, Діана Яблонська та Неллі Попович.

Для кожної з них цей старт став дебютним у кар'єрі на рівні Олімпійських ігор.

Найбільш титулована учасниця складу - Брикіна, яка раніше здобувала "срібло" світової першості 2025 року в командних змаганнях.

Регламент відбору передбачав два етапи. Після першої спроби шість найкращих учасниць отримували пряму перепустку до фіналу.

Інші фристайлістки мали другий шанс, де за результатами найкращого з двох стрибків визначалася ще одна шістка фіналісток.

Боротьба за фінал: 0.18 бала вирішили долю Брикіної

У першому раунді кваліфікації Ангеліна Брикіна виконала надскладний стрибок - сальто назад із трьома гвинтами (бек-фул-фул-фул).

Попри помилку при приземленні, висока складність дозволила їй отримати 79.84 бала та посісти 13-те місце.

Вирішальним став другий раунд, де Брикіна пішла на ва-банк, замовивши стрибок із коефіцієнтом 4.960 - потрійне сальто з чотирма гвинтами.

Проте за другу спробу вона отримала 75.50 бала, що не дозволило покращити загальний доробок.

У підсумку українка посіла перше непрохідне місце, програвши конкурентці в боротьбі за фінал лише 0.18 бала.

Результати української команди та плани на майбутнє

Інші представниці "синьо-жовтих" також продемонстрували прогрес під час змагань.

Неллі Попович суттєво покращила свій результат у другій спробі, додавши 20 балів порівняно з першим стрибком.

Усі чотири українки завершили кваліфікацію в першій двадцятці:

  • 13 місце - Ангеліна Брикіна (79.84 бала)
  • 18 місце - Діана Яблонська (69.89 бала)
  • 19 місце - Неллі Попович (64.22 бала)
  • 20 місце - Оксана Яцюк (62.68 бала)

Наступний вихід українських акробатів на олімпійський схил відбудеться у четвер, 19 лютого.

У чоловічій кваліфікації змагатимуться Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.

Початок виступів заплановано на 12:00 за київським часом.

Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"