Українка пішла на шалений ризик на Олімпіаді: чим закінчився надскладний стрибок
Збірна України з фристайлу розпочала виступи на зимових Іграх-2026. У жіночій лижній акробатиці чотири українки змагалися за вихід у фінал, продемонструвавши складні стрибки, але зупинилися за крок від мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Дебют українських фристайлісток на головному старті чотириріччя
Першою дисципліною для представників України на Олімпіаді стала жіноча акробатика. Національну команду представляли чотири спортсменки: Ангеліна Брикіна, Оксана Яцюк, Діана Яблонська та Неллі Попович.
Для кожної з них цей старт став дебютним у кар'єрі на рівні Олімпійських ігор.
Найбільш титулована учасниця складу - Брикіна, яка раніше здобувала "срібло" світової першості 2025 року в командних змаганнях.
Регламент відбору передбачав два етапи. Після першої спроби шість найкращих учасниць отримували пряму перепустку до фіналу.
Інші фристайлістки мали другий шанс, де за результатами найкращого з двох стрибків визначалася ще одна шістка фіналісток.
Боротьба за фінал: 0.18 бала вирішили долю Брикіної
У першому раунді кваліфікації Ангеліна Брикіна виконала надскладний стрибок - сальто назад із трьома гвинтами (бек-фул-фул-фул).
Попри помилку при приземленні, висока складність дозволила їй отримати 79.84 бала та посісти 13-те місце.
Вирішальним став другий раунд, де Брикіна пішла на ва-банк, замовивши стрибок із коефіцієнтом 4.960 - потрійне сальто з чотирма гвинтами.
Проте за другу спробу вона отримала 75.50 бала, що не дозволило покращити загальний доробок.
У підсумку українка посіла перше непрохідне місце, програвши конкурентці в боротьбі за фінал лише 0.18 бала.
Результати української команди та плани на майбутнє
Інші представниці "синьо-жовтих" також продемонстрували прогрес під час змагань.
Неллі Попович суттєво покращила свій результат у другій спробі, додавши 20 балів порівняно з першим стрибком.
Усі чотири українки завершили кваліфікацію в першій двадцятці:
- 13 місце - Ангеліна Брикіна (79.84 бала)
- 18 місце - Діана Яблонська (69.89 бала)
- 19 місце - Неллі Попович (64.22 бала)
- 20 місце - Оксана Яцюк (62.68 бала)
Наступний вихід українських акробатів на олімпійський схил відбудеться у четвер, 19 лютого.
У чоловічій кваліфікації змагатимуться Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.
Початок виступів заплановано на 12:00 за київським часом.
