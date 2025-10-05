Україна зіграє у новому Кубку Європи націй: відомі суперники і формат турніру

Новий формат і стратегічна мета IIHF

Кубок європейських націй є частиною ініціативи IIHF ICE26 і має стати постійним турніром для провідних і зростаючих збірних континенту. Перший сезон відбудеться під час традиційних міжнародних вікон у листопаді, грудні та лютому.

Участь у турнірі візьмуть 18 збірних: Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна.

Президент IIHF Люк Тардіф назвав запуск турніру "великим кроком для європейського хокею", який дозволить створити сталу систему розвитку та змагальної стабільності між чемпіонатами світу.

Україна зіграє проти Румунії, Литви, Іспанії, Польщі та Словенії

За попередньою інформацією, українська збірна виступить у трьох етапах турніру:

Листопад: Румунія, Україна, Литва

Румунія, Україна, Литва Грудень: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

Румунія, Україна, Литва, Іспанія Лютий: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна

Наразі IIHF не повідомила, на яких аренах відбудуться матчі. Через війну Україна не зможе приймати поєдинки на своїй території.