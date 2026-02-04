Україна у топ-5: Меркушина видала фантастичну стрільбу та вирвала результат на Кубку IBU

Збірна України завершила змішану естафету першого етапу Кубка IBU в Норвегії на четвертому місці. Найсильніший результат показала фінішерка Анастасія Меркушина, яка забезпечила топ-5 для команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Впевнений старт та боротьба за лідерство

Програму змагань у Шушені відкривав класичний мікст. Тренерський штаб "синьо-жовтих" виставив на гонку склад у складі Артема Тищенка, Дениса Насика, Валерії Дмитренко та Анастасії Меркушиної.

Розпочав естафету Артем Тищенко. Завдяки майже бездоганній стрільбі - лише один промах на другому рубежі - він передав зміну п'ятим.

Денис Насико, який виступав на другому етапі, використав чотири додаткові патрони, проте не дозволив команді випасти з першої п'ятірки.

Ротація позицій та вирішальна швидкість Меркушиної

Валерія Дмитренко, яка прийняла естафету третьою, відзначилася ідеальною точністю, закривши всі мішені без додаткових пострілів.

Попри це, через перевагу суперниць у швидкості на дистанції, вона завершила свій етап на п'ятій позиції, хоча на певному відрізку підіймалася на четвертий рядок.

Долю підсумкового результату вирішила Анастасія Меркушина. На фінальному етапі українка продемонструвала феноменальну швидкість роботи на вогневому рубежі.

Після однієї помилки на "лежці" Анастасія блискавично відпрацювала останню стрільбу, витративши на неї лише 29.4 секунди.

Це дозволило їй випередити представницю Італії та зафіксувати четвертий підсумковий результат для України.

Результати гонки

Перемогу святкувала збірна Франції, яка виявилася швидшою за австрійців та німців.

Україна завершила гонку без штрафних кіл, використавши дев'ять додаткових патронів.