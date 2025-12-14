УЄФА і повернення росіян: які настрої панують в організації після рішення МОК

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям видів спорту дозволити юним спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національними прапорами. Як на це відреагували у Європейському футбольному союзі?
Про настрої, що панують серед чиновників УЄФА – розповідає РБК-Україна з посиланням на RTЕ.
У четвер, 11 грудня, Олімпійський саміт рекомендував дозволити юнацьким спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національними прапорами. Міжнародним федераціям запропонували напрацювати механізми реалізації такого рішення.
У відповідній заяві наголошується, що юні спортсмени "не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів", а спорт для них є "шансом надії та способом показати, що всі атлети можуть поважати спільні правила та одне одного".
Наразі це – найсерйозніший крок у напрямку повернення Росії до міжнародного спорту з моменту її відсторонення МОК у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну.
Попри рекомендації МОК, в європейському футбольному середовищі не вірять у швидке повернення Росії до міжнародних турнірів – навіть на юнацькому рівні. Про це свідчать джерела, обізнані з настроями в УЄФА та національних федераціях.
Впливові функціонери європейського футболу переконані: без політичного врегулювання війни проти України відновлення участі Росії в міжнародних змаганнях є неможливим.
Навіть якщо формально буде ухвалено рішення про повернення, на практиці воно може залишитися нереалізованим. Зазначається, що чимало країн і надалі відмовлятимуться грати проти російських команд або навіть допускати їх на свою територію.
У 2023 році УЄФА вже розглядав можливість повернення Росії до турнірів серед збірних U-17. Але після хвилі критики та спротиву з боку національних асоціацій організація зрештою відмовилася від цього плану.
За інформацією джерел, скепсис у європейському футболі зберігається й нині – насамперед через практичні та політичні ризики. Більшість федерацій не готові до компромісів та відстоюють свою принципову позицію.
Тож, попри окремі сигнали про можливе пом'якшення санкцій, у європейському футболі переважає думка: повернення Росії до міжнародних змагань наразі є передчасним. Політична реальність і позиція більшості країн залишають цю перспективу радше теоретичною, ніж реальною.
